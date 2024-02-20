الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

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بحرينيون يعبرون جسر الملك فهد على الأقدام للمشاركة في يوم التأسيس

بحرينيون
شباب بحريني يصل الرياض على الأقدام
أ أ
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خطط عدد من شباب مملكة البحرين للجري من المنامة حتى الرياض، للمشاركة في احتفالات يوم التأسيس، حيث رصد فيديو متداول مجموعة من الشباب يركضون على جسر الملك فهد متجهين إلى المملكة.اضافة اعلان

شباب البحرين من المنامة إلى الرياض على الأقدام

وقال أحد الشباب خلال الفيديو: "نجري من البحرين للوصول إلى الرياض للمشاركة في يوم التأسيس"، وسوف نستغرق 5 أيام للوصول إلى الرياض.

رسائل الناشط عبدالرحمن المطيري مع الشباب

وفي السياق نفسه، ظهر الناشط على منصات التواصل الاجتماعي عبد الرحمن المطيري برفقة الشباب وهو يقول: "يا مرحبا بأهل البحرين، نحن في وطن عز وفي بلد عز"، لافتا إلى أنه توجد سيارات إسعاف حفاظاً على سلامة الشباب وحمايتهم.

تجهيز مجموعة من الفعاليات الثقافية والتاريخية

يذكر أن وزارة الثقافة السعودية قد جهزت مجموعة من الفعاليات الثقافية والتاريخية احتفاءً بيوم التأسيس في عدة مدن بالمملكة، خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير الجاري.

ذكرى تأسيس الدولة السعودية في 1727

ويعيد يوم التأسيس للذاكرة القصة الملحمية لتأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عام 1727م وما صاحب ذلك من قصص وبطولات أسهمت في بناء كيانٍ سياسي يَنعَمُ بالوحدة.

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