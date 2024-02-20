بحرينيون يعبرون جسر الملك فهد على الأقدام للمشاركة في يوم التأسيس

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خطط عدد من شباب مملكة البحرين للجري من المنامة حتى الرياض، للمشاركة في احتفالات يوم التأسيس، حيث رصد فيديو متداول مجموعة من الشباب يركضون على جسر الملك فهد متجهين إلى المملكة.





شباب البحرين من المنامة إلى الرياض على الأقدام



رسائل الناشط عبدالرحمن المطيري مع الشباب



تجهيز مجموعة من الفعاليات الثقافية والتاريخية



ذكرى تأسيس الدولة السعودية في 1727



وقال أحد الشباب خلال الفيديو: "نجري من البحرين للوصول إلى الرياض للمشاركة في يوم التأسيس"، وسوف نستغرق 5 أيام للوصول إلى الرياض.وفي السياق نفسه، ظهر الناشط على منصات التواصل الاجتماعي عبد الرحمن المطيري برفقة الشباب وهو يقول: "يا مرحبا بأهل البحرين، نحن في وطن عز وفي بلد عز"، لافتا إلى أنه توجد سيارات إسعاف حفاظاً على سلامة الشباب وحمايتهم.يذكر أن وزارة الثقافة السعودية قد جهزت مجموعة من الفعاليات الثقافية والتاريخية احتفاءً بيوم التأسيس في عدة مدن بالمملكة، خلال الفترة من 21 إلى 26 فبراير الجاري.ويعيد يوم التأسيس للذاكرة القصة الملحمية لتأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عام 1727م وما صاحب ذلك من قصص وبطولات أسهمت في بناء كيانٍ سياسي يَنعَمُ بالوحدة.