بحجم مدينة لندن .. تحرك أكبر جبل جليدي في العالم

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بدأ أكبر جبل جليدي في العالم، والذي يزيد حجمه على ضعف حجم العاصمة البريطانية، في التحرك، بعد عقود من بقائه في قاع البحر بالقارة القطبية الجنوبية.



كتلة ضخمة من الجليد اضافة اعلان



حجم الجبل الجليدي



يتحرك بمعدل 5 كيلومترات يوميا



وحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، انفصلت كتلة ضخمة من الجليد عن الجرف الجليدي فيلتشنر رون عام 1986، وتجمدت على الفور تقريبا، في قاع بحر ويديل في القطب الجنوبي.ويسمى هذا الجبل الجليدي “A23a” ويزيد سمكه على 400 متر وتبلغ مساحته نحو 4 آلاف كيلومتر مربع.ويعتقد العالمان إيلا غلبرت وأوليفر مارش أن حجم الجبل الجليدي تقلص بما يكفي ليفقد قبضته على قاع البحر، بعد ما يقرب من 3 عقود.ويأتي ذلك، كجزء من دورة النمو الطبيعي للجرف الجليدي، لذلك بدأ الجبل الجليدي في التحرك.وأضافا أن “A23a” حصل على لقب “أكبر جبل جليدي حاليا” عدة مرات منذ الثمانينيات. ويتم تجاوزه أحيانا بواسطة جبال جليدية أكبر لكن أقصر عمرا. بما في ذلك “A68″ عام 2017، و”A76” عام 2021.وحسب الأرقام المتوفرة فإن “A23a” يتحرك بمعدل 5 كيلومترات يوميا، حيث رجح العالمان أن يتجه الجبل الجليدي، الذي تحمله تيارات المحيط، شرقا.وقال العالمان: “رغم أن هذا الجبل الجليدي على وجه التحديد قد انفصل كجزء من دورة النمو الطبيعي للجرف الجليدي. فإن تغير المناخ يقود التغيرات في جليد القارة القطبية الجنوبية. وتفقد القارة كميات هائلة من الجليد كل عام”.