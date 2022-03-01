الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023
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خدمات المواطن
العرب والعالم
منوعات
مقالات
وصول
الأسرة والطفل
صحة
أخبار التكنولوجيا
أخبار السيارات
عاجل.. 2880 وظيفة عبر "تمهير" في القطاعات الحكومية والشركات الكبرى.. طريقة لتقديم
مبتعث يدرس على حسابه الخاص.. هل يستحق الدعم من حساب المواطن؟
عاجل.. أمطار غزيرة وجريان للسيول وزخات برد.. تحذير من الأرصاد لسكان 7 مناطق
عاجل.. 3000 وظيفة في انتظار المواطنين بمكة المكرمة
تنبيه مهم من "إيجار": الدفع بـ "الحوالات البنكية" يعتبر خارج المنصة
عاجل.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على العاصمة المقدسة وعدة محافظات مستمرة لساعات
التقديم ينتهي السبت المقبل.. وظائف شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود
دخلت بحيل ماكرة.. ضبط قرابة طن من الكوكايين والكبتاجون بقيمة 105 ملايين دولار في هذه الدول
ماذا تفعل حال عدم توفر مواعيد بتطبيق صحتي؟.. توضيح مهم من "الصحة"
عاجل.. الحج والعمرة تتيح زيارة الروضة الشريفة بعد 365 يوماً من آخر تصريح