الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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بالفيديو .. مواطن يبني مسجدا في القصيم من صخور الجبال

مسجد القصيم
من غرائب مساجد العالم
أ أ
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تمكن مواطن في منطقة القصيم من بناء مسجد من صخور الجبال ليتعبد فيه سكان المنطقة المجاورة له براحة وطمأنينة.

 بناء أغرب مساجد العالم في القصيم

المسجد يبدو من الخارج كأنه كتلة من الرمال، أما من الداخل فكأنه كهف مهيئ بحرفة عالية للعبادة.
وقال المواطن الذي قام ببناء المسجد، إن فكرة بناء المسجد فكرة بسيطة وغير مكلفة، وأن المسجد عبارة عن كتلة من الرمال، يوضع عليها الحجر للتقوية، ثم يوضع على الحجر التسليح، ومن بعده الخراسانة.

درجة حرارة المسجد 28 صيفا بدون مكيفات

وأشار إلى أن درجة الحرارة تصل دخل المسجد في فصل الصيف إلى 28 درجة مئوية، رغم أنها في الخارج تتخطى الـ 46، وذلك يرجع إلى نظام التهوية الخاص بالمسجد من خلال المنارة السوداء وما بها من فتحات تسحب الهواء من داخل المسجد.

إنارة مسجد القصيم طبيعية من الشمس

وعن إنارة المسجد قال: يحتوى المسجد على فتحات تتبع خط سير الشمس من الشروق إلى الغروب، وتغطي الفتحات ألواح زجاجية في الخارج لتعكس ضوء الشمس لإنارة المسجد من الداخل في النهار.
وفي الليل تقوم هذه الألواح بعكس ضوء النجوم والقمر.

رابع أغرب مسجد في العالم

وأشار صاحب المسجد، أن المسجد احتل المرتبة الرابعة على العالم في قائمة أغرب مساجد العالم.

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