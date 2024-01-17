بالفيديو.. مشهد مروع لشاحنة ترتطم بسيارة متوقفة في إشارة المرور بالباحة

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أظهر فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي فداحة الحادث المروري
الذي وقع في مدينة الباحة، عندما اصطدمت شاحنة بعنف مع سيارة متوقفة في إشارة
المرور.
فيديو الحادث المروري المروع في الباحةويظهر مقطع الفيديو لحظة اصطدام شاحنة كبيرة بسيارة أخرى ودفعها للأمام لمسافة
بعيدة، بعدما كانت واقفة في انتظار فتح الإشارة الضوئية.
اصطدام السيارة بجدار نتيجة دفع الشاحنةوتتضمن مقطع الفيدو لقطات من زاوية مختلفة، اندفاع السيارة الصغيرة إلى
الأمام بعدما صدمتها الشاحنة من الخلف لتصطدم بأحد الجدران إثر قوة دفعها.
المرور: عطل في مكابح الشاحنة وراء الحادثوأعلن المرور السعودي على حسابه الرسمي في منصة أكس توضيحا قال فيه: باشر المرور السعودي بمنطقة الباحة حادث شاحنة في محتوى مرئي
نتج عنه الاصطدام بمركبة عند إشارة ضوئية، ولا إصابات.
وأكد المررو على أنه تبين من إجراءات الاستدلال وجود عطل في مكابح الشاحنة، وتم استكمال الإجراءات النظامية.
مشهد مروع.. شاحنة ترتطم بسيارة واقفه في الباحة https://t.co/K9S1IpI4DX— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 17, 2024