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بالفيديو.. مشهد مروع لشاحنة ترتطم بسيارة متوقفة في إشارة المرور بالباحة

حادث الباحة
فيديو الحادث المروري في الباحة
أ أ
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أظهر فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي فداحة الحادث المروري الذي وقع في مدينة الباحة، عندما اصطدمت شاحنة بعنف مع سيارة متوقفة في إشارة المرور.اضافة اعلان

فيديو الحادث المروري المروع في الباحة

ويظهر مقطع الفيديو لحظة اصطدام شاحنة كبيرة بسيارة أخرى ودفعها للأمام لمسافة بعيدة، بعدما كانت واقفة في انتظار فتح الإشارة الضوئية.

اصطدام السيارة بجدار نتيجة دفع الشاحنة

وتتضمن مقطع الفيدو لقطات من زاوية مختلفة، اندفاع السيارة الصغيرة إلى الأمام بعدما صدمتها الشاحنة من الخلف لتصطدم بأحد الجدران إثر قوة دفعها.

المرور: عطل في مكابح الشاحنة وراء الحادث

وأعلن المرور السعودي على حسابه الرسمي في منصة أكس توضيحا قال فيه: باشر المرور السعودي بمنطقة الباحة حادث شاحنة في محتوى مرئي نتج عنه الاصطدام بمركبة عند إشارة ضوئية، ولا إصابات.
وأكد المررو على أنه تبين من إجراءات الاستدلال وجود عطل في مكابح الشاحنة، وتم استكمال الإجراءات النظامية.

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