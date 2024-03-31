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بالفيديو.. ما لا تعرفه عن مقابر السفن الأكبر بالعالم

سفينة
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كأي شيء له مدة صلاحية، يتم إخراج السفن العاملة في المحيطات والبحار من الخدمة بعد سنوات من العمل، في نقل البضائع التجارية، أو في غيرها من مهام. اضافة اعلان
فالسفن يجب أن تتوقف قبل أن ينتهي عمرها الافتراضي، حتى لا تتعرض إلى نهاية كارثية، وهو ما يلفت الانتباه إلى مقابر السفن البحرية في العالم.
وفيها يتم ترك السفن للتحلل ذاتيًا أو تقطيعها إلى أجزاء، كما يطلق مقابر السفن على المواقع، التي يوجد بها عدة سفن غارقة في ذات المكان.

أكبر 4 مقابر للسفن

وكشف القبطان ممدوح الساكت، لبرنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية"، عن أكبر 4 مقابر للسفن في العالم، توجد في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وقال إن تلك الدول هي الهند، بنجلاديش، باكستان، وتركيا، التي توجد فيها مقابر السفن، بعدما يتم إخراجها من الخدمة في العديد من الدول.
وأضاف: هذه المقابر مثل السكراب للسفن، ويتم فيها التخلص من السفن عندما ينتهي عمرها الافتراضي الذي يتراوح من 25 عامًا إلى 35 عامًا. 

حرب باردة بين المُشرّعين وملاك السفن

وأوضح أن القوانين البحرية تتغير كل 20 سنة، مشيرًا إلى أن هناك حربًا باردة بين المُشرّعين وملاك السفن.
ولفت إلى أن شركات النفط عادة ما تتخلص من السفن بمنحها للفقراء أو تقطيعها، كاشفًا عن وقوع حوادث عدة لأن السفن عادة تكون فيها غازات مميتة ولا توجد أدوات سلامة.

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