بالفيديو.. ماذا يفعل 100 غواص ومتطوع بجزيرة بياضة في جدة؟

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واصل برنامج التطوع والشراكة المجتمعية "لنبادر" بمحافظة جدة، اليوم، حملته التطوعية لحماية البيئة البحرية في مرحلتها الثانية التي أطلقها أمس. اضافة اعلان





تنظيف جزيرة بياضة بمشاركة 100 غواص



تحفيز روح العمل التطوعي وحماية البيئة



جمع كميات من النفايات الضارة بالبيئة



وتهتم الحملة بتنظيف جزيرة "بياضة" بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص والقطاعات ذات العلاقة، تحت شعار "عينك على البحر" بمشاركة أكثر من 100 غواص ومتطوع.وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في مجال الحفاظ على البيئة والحياة البحرية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية للفرد والمجتمع تجاه المحافظة على الشواطئ.وتسعى إلى تحفيز روح العمل التطوعي وحماية البيئة الطبيعية، وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية، وتحسين المشهد الحضري، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.يذكر أن حملة تنظيف قاع البحر بـ " جزيرة بياضة " وشاطئ " شعارة " استمرت يومي الجمعة والسبت، تم خلالها جمع كميات من النفايات الضارة بالبيئة.وتمت الحملة بمشاركة أكثر من 400 متطوع ومتطوعة و100 غواص ومتطوع.



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