بالفيديو.. ماذا يفعل 100 غواص ومتطوع بجزيرة بياضة في جدة؟

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واصل برنامج
التطوع والشراكة المجتمعية "لنبادر" بمحافظة جدة، اليوم، حملته التطوعية
لحماية البيئة البحرية في مرحلتها الثانية التي أطلقها أمس.
تنظيف جزيرة
بياضة بمشاركة 100 غواصوتهتم الحملة بتنظيف
جزيرة "بياضة" بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص
والقطاعات ذات العلاقة، تحت شعار "عينك على البحر" بمشاركة أكثر من 100
غواص ومتطوع.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في مجال الحفاظ على البيئة والحياة البحرية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية للفرد والمجتمع تجاه المحافظة على الشواطئ.
تحفيز روح العمل
التطوعي وحماية البيئةوتسعى إلى تحفيز
روح العمل التطوعي وحماية البيئة الطبيعية، وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية،
وتحسين المشهد الحضري، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون
متطوع.
جمع كميات من
النفايات الضارة بالبيئةيذكر أن حملة
تنظيف قاع البحر بـ " جزيرة بياضة " وشاطئ " شعارة " استمرت
يومي الجمعة والسبت، تم خلالها جمع كميات من النفايات الضارة بالبيئة.
وتمت الحملة بمشاركة أكثر من 400 متطوع ومتطوعة و100 غواص ومتطوع.
#جدة : 100 غواص ومتطوع لتنظيف جزيرة #بياضة https://t.co/wNqZ3eeqRV #صحيفة_المدينة #عينك_على_البحر pic.twitter.com/YErGVSEyEO— صحيفة المدينة (@Almadinanews) December 17, 2023
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