بالفيديو.. راكب يقفز من الطائرة إلى الأرض!

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أثار راكب حالة من الذعر بعد أن فتح باب مخرج الطوارئ على متن طائرة متوقفة في مطار لويس أرمسترونج الدولي في نيو أورليانز بالولايات المتحدة وقفز على الأرض. اضافة اعلان

وقالت الشرطة، إن الطائرة التابعة لشركة "ساوث ويست" لم تكن قد غادرت بعد بوابة المغادرة مساء الأحد عندما فتح الراكب (38 عامًا) باب الطوارئ وصعد إلى جناح الطائرة وقفز على الأرض.

وأُوقِف الراكب بالقرب من الطائرة من قبل الموظفين الأرضيين واحتجزوه حتى وصول الشرطة، التي وجدت أن الرجل كان "غير متماسك وغير مدرك تمامًا لما يحيط به" وتم تقييم أنه يعاني من حالة طوارئ تتعلق بالصحة العقلية.

ونقل الراكب، الذي يعتقد أنه يقيم في أتلانتا، إلى مستشفى محلي لتقييمه، وبقي فيه حتى أمس الاثنين، على ما أفادت وكالة "يو بي آي".





مقطع فيديو يوثق الواقعة







🎥 ZED#passenger #aviation pic.twitter.com/Kbcf0XjQV3 A Passenger has been arrested after escaping through emergency hatch on Southwest Airlines flight WN3172 operated by a Boeing 737 MAX 8 at Louis Armstrong New Orleans International Airport (MSY) earlier today.🎥 ZED #flight November 27, 2023

وأظهر مقطع فيديو ركابًا مذعورين يتم اصطحابهم من طائرة إلى أسفل طريق جوي متصل.ويظهر لاحقًا أفراد الأمن وهم يقومون بإخضاع رجل على المدرج بدا أنه يحاول الصعود إلى سيارة خدمة المطار محاولاً الانطلاق بها، قبل أن يتمكن العمال من الإمساك به.وقالت شركة طيران "ساوث ويست" في بيان: "إننا نثني على أطقم الطيران والخدمة الأرضية لدينا لتحركهم السريع، ونعتذر لعملائنا عن الإزعاج الذي تسبب فيه".