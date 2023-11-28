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بالفيديو.. راكب يقفز من الطائرة إلى الأرض!

طائرة 44
طائرة تابعة شركة ساوث ويست
أ أ
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أثار راكب حالة من الذعر بعد أن فتح باب مخرج الطوارئ على متن طائرة متوقفة في مطار لويس أرمسترونج الدولي في نيو أورليانز بالولايات المتحدة وقفز على الأرض.اضافة اعلان
وقالت الشرطة، إن الطائرة التابعة لشركة "ساوث ويست" لم تكن قد غادرت بعد بوابة المغادرة مساء الأحد عندما فتح الراكب (38 عامًا) باب الطوارئ وصعد إلى جناح الطائرة وقفز على الأرض.
وأُوقِف الراكب بالقرب من الطائرة من قبل الموظفين الأرضيين واحتجزوه حتى وصول الشرطة، التي وجدت أن الرجل كان "غير متماسك وغير مدرك تمامًا لما يحيط به" وتم تقييم أنه يعاني من حالة طوارئ تتعلق بالصحة العقلية.
ونقل الراكب، الذي يعتقد أنه يقيم في أتلانتا، إلى مستشفى محلي لتقييمه، وبقي فيه حتى أمس الاثنين، على ما أفادت وكالة "يو بي آي".

مقطع فيديو يوثق الواقعة

وأظهر مقطع فيديو ركابًا مذعورين يتم اصطحابهم من طائرة إلى أسفل طريق جوي متصل.
ويظهر لاحقًا أفراد الأمن وهم يقومون بإخضاع رجل على المدرج بدا أنه يحاول الصعود إلى سيارة خدمة المطار محاولاً الانطلاق بها، قبل أن يتمكن العمال من الإمساك به. 
وقالت شركة طيران "ساوث ويست" في بيان: "إننا نثني على أطقم الطيران والخدمة الأرضية لدينا لتحركهم السريع، ونعتذر لعملائنا عن الإزعاج الذي تسبب فيه".


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