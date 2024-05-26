بالفيديو.. "الفوزان" يوضح حكم الحج عمّن لا يُصلي

أ أ

كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم الحج عمن لا يصلي.





حكم الحج عمّن لا يُصلي



وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة إكس، أن من ترك الصلاة متعمدًا ومات على ذلك فليس بمسلم، ولا يجوز لأحد أن يحج عنه أو يعتمر.وبين أن تارك الصلاة عمدًا إن مات على ذلك يكون كافرًا، لا تنفعه بعد موته لا حج ولا صلاة ولا صيام ولا عمرة ولا صدقة.