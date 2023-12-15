بالفيديو.. "الفوزان" يوضح الضوابط التي تراعيها المرأة في الكلام مع الرجال

كشف الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الضوابط التي تراعيها المرأة في الكلام
مع الرجال.
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن القول بأن صوت المرأة ليس بعوةر هو قول فيه نظر مشيرًا إلى قول الله تعالى: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفًا".
🎙الشيخ #صالح_الفوزان— العلامة د.صالح الفوزان (@dralfawzann) December 14, 2023
.
.
.
💡الضوابط التي تراعيها المرأة في الكلام مع الرجال💡
.
.
.
انشرها ليعم النفع وتلقى الأجر
تنفيذ #مشروع_كبار_العلماء pic.twitter.com/0aAFSO9LbK
الضوابط التي تراعيها المرأة في الكلام مع الرجالوأضاف أن صوت المرأة إذا كان فيه تكسر وتثني او ترخيم
فإنه محرم رفعه وسماعه، إما إذا كان صوتًا عاديًا ليس فيه فتنة وبقدر الحاجة، تسأل
أو تبيع وتشتري أو تتفاهم مع الرجال بدون خضوع بالقول فلا بأس بذلك للحاجة.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)