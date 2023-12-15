بالفيديو.. "الفوزان" يوضح الضوابط التي تراعيها المرأة في الكلام مع الرجال

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كشف الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الضوابط التي تراعيها المرأة في الكلام مع الرجال.



فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن القول بأن صوت المرأة ليس بعوةر هو قول فيه نظر مشيرًا إلى قول الله تعالى: "فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفًا".



الضوابط التي تراعيها المرأة في الكلام مع الرجال



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وأضاف أن صوت المرأة إذا كان فيه تكسر وتثني او ترخيم فإنه محرم رفعه وسماعه، إما إذا كان صوتًا عاديًا ليس فيه فتنة وبقدر الحاجة، تسأل أو تبيع وتشتري أو تتفاهم مع الرجال بدون خضوع بالقول فلا بأس بذلك للحاجة.

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