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صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. "الخثلان" يكشف أسباب البركة في المال والأهل والولد

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن أسباب البركة في المال والأهل والولد.اضافة اعلان

أسباب البركة في المال والأهل والولد

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن من أعظم أسباب تقوى الله عز وجل، كما قال سبحانه: "ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض".
وأضاف أن الصدق من أهم أسباب حلول البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المتبايعين:" فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما".

أمر عظيم يغفل عنه كثير من الناس

وبين أن من أسباب البركة في المال والأهل والولد، هو الدعاء وأن يسأل العبد ربه أن يبارك له في المال  وفي الوقت وفي العمر وفي كل شأنه، الأمر الذي يغفل عنه بعض الناس.
وأكد أن الله تعالى إذا بارك في شيء انتفع من الإنسان انتفاعًا عظيما، وإذا نزع البركة من شيء لا ينتفع به أحد.


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