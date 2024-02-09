الجمعة، 28 رجب 1445 ، 09 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. إنقاذ طفلة صغيرة بعد 60 ساعة تحت الطين في الفلبين

إنقاذ طفلة في الفلبين
إنقاذ طفلة في الفلبين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تسبب انهيار أرضي فيما لا يقل عن 15 قتيلاً وأكثر من 100 مفقود في جنوب الفلبين، وعثر رجال الإنقاذ على طفلة صغيرة بعد 60 ساعة تحت الطين على قيد الحياة.اضافة اعلان

إنقاذ طفلة بعد 60 ساعة تحت الأنقاض

واعتبر رجال الإنقاذ العثور على الطفلة معجزة بعد مرور هذا الوقت عليها تحت الإنقاذ، بعدما ظلوا منذ وقوع الكارثة يبحثون بأيديهم المجرّدة وبالمجارف لمحاولة العثور على ناجين في قرية ماسارا المنجمية في جزيرة مينداناو في جنوب البلاد.
ووصف رئيس وكالة إدارة الكوارث الإقليمية إدوارد ماكابيلي إنقاذ الطفلة بأنه "معجزة"، قائلاً "هذا يعطي الأمل لرجال الإنقاذ، فقدرة الطفل على الصمود عادة ما تكون أقل من قدرة البالغين.

انهيار التربة بسبب الأمطار وتدمير منازل وحافلات

وأضاف ماكابيلي يمكننا أن نرى من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أن الإصابات واضحة لدى الطفلة، وأشار إلى أنّ الناجية الصغيرة نُقلت لإجراء فحص طبي بعد رؤية والدها.
ووقع انهيار التربة الناجم عن الأمطار الغزيرة مساء الثلاثاء، ما أدى إلى تدمير منازل وطمر ثلاث حافلات وسيارة كانت تقل عمالاً من منجم للذهب.

أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين

وقضى ما لا يقل عن 15 شخصاً نحبهم وأصيب 31 آخرون في الحادثة، ولا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، بحسب آخر تقرير صادر عن السلطات.
ومع استمرار هطول الأمطار الجمعة، يواصل عمال الإنقاذ بذل قصارى جهدهم للعثور على ناجين آخرين.

الانهيارات الأرضية شائعة في الفلبين بسبب التضاريس الجبلية



والانهيارات الأرضية شائعة في معظم أنحاء الفلبين بسبب التضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة وإزالة الغابات المرتبطة بالتعدين، وكذلك بسبب حرق المساحات الحرجية لغايات الزراعة وقطع الأشجار.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاء من مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في الفلبين، لأسابيع، في عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات، ما أجبر عشرات آلاف الأشخاص على اللجوء إلى ملاجئ.

اقرأ أيضا

ظهر كجذع شجرة.. شخص يصطاد الحبارى بهذه الحيلة

نهاية مروعة تفوق الوصف.. خطأ قاتل لرضيع أثناء ولادته بولاية أمريكية

يأخذ إحدى زوجاته في يوم ضرّتها حال دوامها أو سفرها.. ما الحكم؟

عقرب يختبئ في أمتعة مسافرة ويعيش في منزلها لمدة أسبوعين

وفاة امرأة بلدغة أخطر ثعبان في العالم بعد الولادة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook