بالفيديو.. إنقاذ طفلة صغيرة بعد 60 ساعة تحت الطين في الفلبين

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تسبب انهيار أرضي فيما لا يقل عن 15 قتيلاً وأكثر من 100 مفقود في جنوب الفلبين، وعثر رجال الإنقاذ على طفلة صغيرة بعد 60 ساعة تحت الطين على قيد الحياة.





إنقاذ طفلة بعد 60 ساعة تحت الأنقاض



انهيار التربة بسبب الأمطار وتدمير منازل وحافلات



أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين



الانهيارات الأرضية شائعة في الفلبين بسبب التضاريس الجبلية

واعتبر رجال الإنقاذ العثور على الطفلة معجزة بعد مرور هذا الوقت عليها تحت الإنقاذ، بعدما ظلوا منذ وقوع الكارثة يبحثون بأيديهم المجرّدة وبالمجارف لمحاولة العثور على ناجين في قرية ماسارا المنجمية في جزيرة مينداناو في جنوب البلاد.ووصف رئيس وكالة إدارة الكوارث الإقليمية إدوارد ماكابيلي إنقاذ الطفلة بأنه "معجزة"، قائلاً "هذا يعطي الأمل لرجال الإنقاذ، فقدرة الطفل على الصمود عادة ما تكون أقل من قدرة البالغين.وأضاف ماكابيلي يمكننا أن نرى من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أن الإصابات واضحة لدى الطفلة، وأشار إلى أنّ الناجية الصغيرة نُقلت لإجراء فحص طبي بعد رؤية والدها.ووقع انهيار التربة الناجم عن الأمطار الغزيرة مساء الثلاثاء، ما أدى إلى تدمير منازل وطمر ثلاث حافلات وسيارة كانت تقل عمالاً من منجم للذهب.وقضى ما لا يقل عن 15 شخصاً نحبهم وأصيب 31 آخرون في الحادثة، ولا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، بحسب آخر تقرير صادر عن السلطات.ومع استمرار هطول الأمطار الجمعة، يواصل عمال الإنقاذ بذل قصارى جهدهم للعثور على ناجين آخرين.







والانهيارات الأرضية شائعة في معظم أنحاء الفلبين بسبب التضاريس الجبلية والأمطار الغزيرة وإزالة الغابات المرتبطة بالتعدين، وكذلك بسبب حرق المساحات الحرجية لغايات الزراعة وقطع الأشجار.وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاء من مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في الفلبين، لأسابيع، في عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات، ما أجبر عشرات آلاف الأشخاص على اللجوء إلى ملاجئ.