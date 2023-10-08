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بالتفاصيل.. أستراليا تشيّد أطول ناطحة سحاب خشبية في العالم

أعلى ناطحة سحاب خشبية في العالم
أعلى ناطحة سحاب خشبية في العالم
أ أ
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تستعد أستراليا الغربية، في الوقت الحالي، لإنشاء ناطحة سحاب خشبية، تعتبر هي الأعلى على مستوى العالم.

ارتفاع ناطحة السحاب الخشبيةاضافة اعلان
وقد تصبح ولاية بيرث موطناً لبرج «هجين» يصل ارتفاعه إلى 191.2 متراً (627 قدماً) بموافقة السلطات المحلية، وذلك وفقاً لموقع «سي إن إن» الإخباري.

كيفية بناء ناطحة السحاب الخشبية

ويتم بناء هذا البرج باستخدام كتل خشبية تبلغ نسبتها 42% من إجمالي هيكل «برج C6»، مع استخدام الخرسانة المسلحة لصناعة الأعمدة والقلب، وهيكل خارجي من الفولاذ لدعم البنية.
وعند الانتهاء، سيتجاوز هذا البرج الارتفاع الحالي لأطول مبنى هجين من الخشب والخرسانة في العالم، وهو برج أسينت في ولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة، الذي يصل ارتفاعه إلى 86 متراً (284 قدماً) أو 25 طابقاً.

عدد طوابق ناطحة السحاب الخشبية

ووفقاً لشركة Grange Development، سيضم هذا البرج المكون من 50 طابقاً أكثر من 200 شقة، وسيكون أول مبنى سكني سلبي الكربون في غرب أستراليا.

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