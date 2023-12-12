بالأرقام.. كم يجني بيل جيتس سنويًا من الأرباح النقدية لـ 5 شركات عالمية؟

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يحصل الملياردير "بيل جيتس" على 464.5 مليون دولار تقريبًا سنويًا من توزيعات الأرباح النقدية للشركات التي يستثمر بها.

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5 أسهم رئيسة مصدر دخل جيتس



1ـ شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية



2ـ مايكروسوفت



3ـ واست مانجمنت



4ـ كاتربيللر



5ـ ديري أند كو



وأظهرت أحدث وثائق صادرة عن المؤسسة الخيرية "بيل أند ميلندا جيتس" أن جزءًا كبيرًا من ذلك الدخل يأتي من خمسة أسهم رئيسة.وارتفعت ثروة الشريك المؤسس لـ "مايكروسوفت" بمقدار 25.9 مليار دولار خلال العام الحالي حتى الآن إلى 135 مليار دولار، ويعد حاليًا رابع أثرياء العالم، وفقًا لمؤشر "بلومبرج".- يمتلك الملياردير أكثر من 54.826 مليون سهم بقيمة 6.33 مليار دولار في الشركة الكندية.- وتقدم توزيعات الأرباح الفصلية للشركة البالغة 0.57 دولار أمريكي للسهم الواحد دخلاً سنويًا لـ "جيتس" قدره 125,005,072.08 دولار من هذا الاستثمار.- كما أن استثماره في الشركة التي شارك في تأسيسها يشكل جزءًا كبيرًا من محفظته الاستثمارية.- إذ يمتلك "جيتس" 39.286 مليون سهم تقريبًا في شركة البرمجيات، وبعد الزيادة الأخيرة للتوزيعات النقدية من 68 سنتًا إلى 75 سنتًا للسهم، فإن الملياردير يحصل على دخل سنوي من التوزيعات النقدية للشركة بقيمة 117,858,510 دولارات.- يمتلك "جيتس" 35.234 مليون سهم في أكبر شركة لإدارة النفايات في أمريكا الشمالية تبلغ قيمتها حوالي 6.06 مليار دولار.- وتقدم الشركة توزيعات نقدية فصلية بقيمة 70 سنتًا للسهم، لذلك يحصل على دخل سنوي منها قيمته 98,656,163.2 دولار.- يمتلك "جيتس" 7.353 مليون سهم بقيمة 1.82 مليار دولار في شركة معدات البناء والتعدين.- وتقدم الشركة توزيعات نقدية فصلية قدرها 1.30 دولار، وبالتالي فإنه يحصل على دخل سنوي قدره 38,238,792.8 دولار.- يمتلك "جيتس" 3.917 مليون سهم في الشركة الرائدة في مجال المعدات الزراعية وآلات البناء بقيمة 1.45 مليار دولار تقريبًا.- ويحصل على دخل سنوي قيمته 21,155,542.2 دولار من التوزيعات النقدية التي تقدمها الشركة البالغة 1.35 دولار للسهم.