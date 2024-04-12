باصمد: أكثر من 30 مليون معتمر في رمضان (فيديو)

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أعلن وكيل رئاسة شؤون المكتبات والمطبوعات بالحرمين الشريفين، الدكتور وليد باصمد، أن أكثر من 30 مليون معتمر أدوا العمرة خلال شهر رمضان.

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "الإحصاءات تتحدث عن 30 مليون معتمر وأكثر خلال شهر رمضان، سواءً معتمرين من الداخل أو الخارج، ومن دول إسلامية، ومن دول أوروبا وأمريكا. المعتمرون يفدون من كل مكان إلى هذا البيت المقدس لأداء فريضة العمرة".





خطة العمل بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان



pic.twitter.com/2gSeLefood #برنامج_120 فيديو | وكيل رئاسة شؤون المكتبات والمطبوعات في الحرمين الشريفين د. وليد باصمد: أكثر من 30 مليون معتمر في رمضان بحسب الإحصائيات الأخيرة #الإخبارية April 12, 2024

وأشار باصمد إلى أن خطة العمل بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان اشتملت على سبعة محاور رئيسة شملت التوجيه والتدريس والخدمات.ولفت إلى أنه كان هناك تناغم بين الإدارات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن، "والحمد لله كانت فوق المطلوب، حيث بذلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، والهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين جهدًا حثيثًا فوق المتوقع".