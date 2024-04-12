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باصمد: أكثر من 30 مليون معتمر في رمضان (فيديو)

صلاة المسجد الحرام
المسجد الحرام
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أعلن وكيل رئاسة شؤون المكتبات والمطبوعات بالحرمين الشريفين، الدكتور وليد باصمد، أن أكثر من 30 مليون معتمر أدوا العمرة خلال شهر رمضان.اضافة اعلان
وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "الإحصاءات تتحدث عن 30 مليون معتمر وأكثر خلال شهر رمضان، سواءً معتمرين من الداخل أو الخارج، ومن دول إسلامية، ومن دول أوروبا وأمريكا. المعتمرون يفدون من كل مكان إلى هذا البيت المقدس لأداء فريضة العمرة". 

خطة  العمل بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

وأشار باصمد إلى أن خطة العمل بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان اشتملت على سبعة محاور رئيسة شملت التوجيه والتدريس والخدمات.
ولفت إلى أنه كان هناك تناغم بين الإدارات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن، "والحمد لله كانت فوق المطلوب، حيث بذلت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، والهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين جهدًا حثيثًا فوق المتوقع".

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