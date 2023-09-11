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بادر بالتسجيل الآن.. وظائف إدارية وتقنية في البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية

البرنامج الوطني
البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية
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أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في منطقة الرياض وجدة على النحو التالي:اضافة اعلان


المسميات الوظيفية

- أخصائي نظم المعلومات الجغرافية  (Geographic Information System Specialist)
- موظف أول لتطبيقات تقنية المعلومات  (IT Applications Senior Officer)
- مدير فرع  (Branch Manager)


المؤهلات المطلوبة

- البكالوريوس
- الماجستير


التخصصات المطلوبة

- إدارة الأعمال
- تقنية المعلومات
- نظم المعلومات الجغرافية
- هندسة المساحة
- أو مايعادلهم


نبذة عن البرنامج الوطني للتنمية

تأسس البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية) عام 2018 بهدف تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية.
والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمعات وبناء مستقبلها وفق الأنظمة المحلية وبالمواءمة مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.


طريقة التقديم

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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