بادر بالتسجيل الآن.. وظائف إدارية وتقنية في البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية

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أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في منطقة الرياض وجدة على النحو التالي: اضافة اعلان





المسميات الوظيفية





المؤهلات المطلوبة





التخصصات المطلوبة





نبذة عن البرنامج الوطني للتنمية





طريقة التقديم

