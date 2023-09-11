بادر بالتسجيل الآن.. وظائف إدارية وتقنية في البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية

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أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية) عن توفر وظائف
شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في منطقة الرياض وجدة على النحو التالي:
- أخصائي نظم
المعلومات الجغرافية (Geographic Information System Specialist)
المسميات الوظيفية
- موظف أول لتطبيقات تقنية المعلومات (IT Applications Senior Officer)
- مدير فرع (Branch Manager)
- البكالوريوس
المؤهلات المطلوبة
- الماجستير
- إدارة الأعمال
التخصصات المطلوبة
- تقنية المعلومات
- نظم المعلومات الجغرافية
- هندسة المساحة
- أو مايعادلهم
تأسس البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق (تنمية) عام 2018 بهدف
تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية.
نبذة عن البرنامج الوطني للتنمية
والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمعات وبناء مستقبلها وفق الأنظمة المحلية وبالمواءمة مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.