باحثة أمريكية تنبهر بسورة النحل.. تفاصيل ما قالت وردود الفعل

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أبدت باحثة أمريكية انبهارها الشديد بتوصيف القرآن للأدوار التي يقوم بها النحل داخل الخلية والمملكة، كما ورد بالتفصيل في سورة النحل. اضافة اعلان

وأطلت الباحثة مكاي أورتن، وهي مريية للنحل منذ 10 سنوات من ولاية كاليفورنيا في مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستجرام" وهي تحمل نسخة مترجمة من القرآن الكريم وبدأت في قراءة سورة النحل.





سورة النحل



أفعال مؤنثة



ردود الفعل



سورة ملهمة



اللغة العربية أكثر دقة من الترجمة



وقالت أورتن: "سمعت أن هناك سورة في القرآن عن النحل. لذا أحببت التحقق من ذلك. وهذا ما وجدته. السورة رقم 16 وتسمى النحل. القرآن يحترم النحل بشدة لدرجة أنه يعتبر قتل النحل خطيئة".وأضافت "هناك 3 أشياء رئيسية أعجبتني. الأمر الأول يتمثل في حديث القرآن عن العسل فهو يقول (يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس). قال ألوان العسل المختلفة. يا رفاق تعلمون أنني أحب هذا. العسل طعام سحري وساحر للغاية".وأضافت "الأمر الثاني يتمثل في محاكاة حياتك بعد العسل وكأن هذه هي الرسالة: أن تكون مجتهدًا ومتفانيًا مع كون الخلية هي منزلك والمستعمرة هي عائلتك، وفكرة أنه لا توجد وظيفة صغيرة جدا وأن هناك حاجة للجميع. أعتقد أن هذا جميل جدًا".وتابعت: "الأمر الثالث والأخير أعتقد أنه كان رائعًا حقًا وهو أن القرآن كتب في الأصل باللغة العربية وفي اللغة العربية هناك أفعال مؤنثة ومذكرة والأفعال التي استخدمها القرآن في وصف النحلة في البناء والأكل والبحث عن الطعام والعمل، كانت كلها أفعال مؤنثة".واستطردت: "عندما كتب القرآن لم يكن هناك علم عن النحل. سواء النحل أو النحل العامل فإن الأنثى تأتي في المقام الأول. لذلك يقول الكثير من الناس إن هذا يعد إشارة واحدة وطريقة بسيطة يمكننا من خلالها معرفة أنه كتاب ملهم كتبه الله سواء كنت صاحب دين أو علماني فمن الماتع دائما التعرف على النحل".وأثار المقطع تفاعلاً واسعًا بينت المتابعين، الذين أعربوا عن احترامهم للقرآن الذي ورد فيه على نحو مفصل كل ما يتعلق بعالم النحل.وكتب أحدهم: "شكرًا لك على تسليط بعض الضوء على فصل من دين يُساء فهمه. لقد ذكر القرآن أشياء كثيرة لم تكن معروفة للبشر في ذلك الوقت. على سبيل المثال، تطور الجنين البشري، وتوسيع الكون، والجبال ذات الأوتاد العميقة، والكواكب في المدار، والمزيد. 😊".بينما كتب آخر: "سورة النحل هي ما ألهممني لأصبح مربي نحل منذ 13 عامًا 🥲. كنت أقرأ القرآن من أوله إلى النهاية، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أقرأ فيها هذه السورة بأكملها".وتذكر: "عندما قرأت تلك الآيات عن النحل وقف شعري! لقد أثرت فيّ، وعند التفكير فيها، ذكّرتني بأن كل خليقة الله ذات أهمية بالنسبة له. وأننا لسنا سوى جزء واحد من النظام البيئي في الأرض الجميلة التي خلقها لنا".وتابع: هذه الحشرة الصغيرة، التي لا تجمع بمفردها سوى ملعقة صغيرة من العسل طوال حياتها، يظهرها الخالق عز وجل بشكل نبيل وعظيم. والأجمل من ذلك أن الله يخبرنا في القرآن أنه "أوحى" إلى النحلة، والكلمة العربية لهذه الترجمة تعني في الواقع "كلام مباشر أو إلهام مباشر للخلق من الخالق بلا واسطة".وأشار إلى أنه "هناك 12 مرة فقط في القرآن ذكرت فيها هذه الكلمة بالذات، وجميعها تتعلق برسل الله وأنبيائه. "أوحى" الله إلى موسى ويوسف ونوح ومحمد على سبيل المثال، عليهم السلام أجمعين. يبدو أن الله قد اعتبر النحلة ذات أهمية كبيرة، وأنها كانت بمثابة تذكير للبشرية بأن الله ليس فقط الإنسان الذي يحبه ويلهمه، فهذه الحشرة الصغيرة التي تعتبر لشخص غير متعلم مجرد حشرة تافهة في عالم الملايين وغيرها من الحشرات، ثقيلة في ميزان خالقنا".وأردف قائلاً: "وقد جعلها الله من الأهمية لدرجة أنها ظلت خالدة في القرآن الكريم. يقول الله تعالى في آخر الآية التي ذكرتها بعد "يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس..." ويقول "إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون". تحدي من الله, لننظر بشكل أعمق في الكلمات التي أنزلها إلينا من خلال القرآن ونتأمل في الخلق الذي خلقه".وختم قائلاً: "شكرًا جزيلاً لك على مشاركة الفيديو وأفكارك الخاصة معنا!".فيما كتب آخر: "رؤية أخرى رائعة ستجدها في تلك الآية (69) هي أن اللغة العربية أكثر دقة من الترجمة الإنجليزية. وتشير اللغة العربية إلى أن الله أوحى إلى النحلة أن "تسلك سبل اليسر" التي رسمت لها".وأضاف: يعتقد المسلمون أن هذا يشير إلى الرقصة الاهتزازية التي يقوم بها النحل ليخبر النحل الآخر بسهولة عن مكان وجود الزهور التي تحمل الرحيق. أفترض أنك نحال وتعرف أن النحل يمكنه وصف الاتجاهات المتعلقة بالشمس (يسار، يمين، اتجاه مستقيم) ويمكنه أيضًا وصف المسافة التقريبية إلى رقعة الزهرة. هذه هي الطريقة التي تسهل بها النحلة "الكشافة" على رفاقها العثور على الرحيق بسهولة أكبر - ومن هنا جاءت الكلمات الفعلية باللغة العربية".وتابع: "ويقول القرآن أيضًا بطون، جمع بطن. وقد أكد العلم في السنوات الأخيرة أن النحلة في الواقع لها معدتان. واحد للرحيق الذي يأكله وواحد للعسل. والحقيقة أن القرآن من عند الله".