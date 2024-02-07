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بإشراف هيئات شرعية.. هل تبرأ ذمة المسلم بوضع أمواله في صناديق استثمارية للمصارف الإسلامية؟

سعد الخثلان
الخثلان
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أجاب الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية عن سؤال،  بشأن براءة ذمة المسلم حال وضعه أمواله في صناديق استثمارية للمصارف الإسلامية.اضافة اعلان

حكم وضع الأموال في الصناديق الاستثمارية:



وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا يقول فيه صاحبه : "هل تبرأ ذمة المسلم لو وضع أمواله في صناديق استثمارية للمصارف الإسلامية تشرف عليها هيئات شرعية؟".

وأوضح الشيخ الخثلان أن المصارف الإسلامية لديها هيئات شرعية ومستوى الرقابة عندها عالٍ، ومن وضع أمواله في هذه الصناديق تبرأ ذمته بمشيئة الله".

ونوه أن هذه المصارف مستوى الضبط عندها عالٍ في الجملة ولديها لجان شرعية وطلاب علم على مستوى جيد.

حكم الصكوك الحكومية "صح" :



وفي وقت سابق أوضح الشيخ الخثلان أيضا حكم الاشتراك في الصكوك الحكومية "صح".

وقال: " جوابا عن الاستفسارات الواردة عن حكم الاشتراك في الصكوك الحكومية (صح) الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا فإن هذه الصكوك منتج ادخاري ، ومبنية على هيكلة المضاربة والمرابحة، ومتوافقة مع الضوابط الشرعية ، ومجازة  من اللجان الشرعية في المؤسسات المالية بالمملكة".





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