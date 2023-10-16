انهيار أخلاقي.. أمريكية تتزوج من نفسها وتقيم حفلا بـ 5 آلاف دولار

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بين الحين والآخر تحدث وقائع تكشف عن الانهيار الأخلاقي والقيمي الذي وصل إليه المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة.





أمريكية تتزوج من نفسها:

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شرطي يسحل امرأة حامل بفلوريدا:

وكانت وسائل إعلام قد تداولت واقعة عن امرأة أمريكية قرارًا بالزواج من نفسها، وأقامت حفل زفاف بلغت تكاليفه خمسة آلاف دولار.وتدعى المرأة أندريا جونسون، والتي تبلغ من العمر 39 عامًا، حيث قررت أن تنظم حفل زفاف لنفسها بمناسبة زواجها من نفسها.وقد سافرت أندريا إلى تولوم في المكسيك حيث أُقيم حفل زفافها الفريد من نوعه.وقامت المرأة بارتداء فستانًا باللون الأبيض في الحفل، ووضعت خاتم الزواج على إصبعها بحضور مسؤول محلي.يذكر أن المرأة قد تزوجت من زوجها السابق في لاس فيغاس في عام 2015، حيث كانت تحلم بعلاقة طويلة الأمد ومستدامة.ومع مرور 3 سنوات، قررت الانفصال عن زوجها السابق، وأوضحت أن الفجوة العمرية الكبيرة بينهما، حيث كان زوجها السابق يبلغ 45 عامًا، أثرت سلبًا على علاقتهما.وفي واقعة سابقة كشفت أيضا عن وجه أمريكا الحقيقي من الداخل، وثق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية، عناصر من الشرطة في ولاية فلوريدا، وهم يطوقون سيارة.وبدأت الواقعة عندما وصلت الشرطة بعد بلاغ عن وجود شجار كلامي بين ركاب السيارة بمدينة بوكا راتون، إلا أن وقائعها كشفت بعد وقوعها بساعات.وأقدم الشرطي على فعلته رغم صراخ المرأة في وجهه: "لا تلمسني.. أنا حامل في الشهر السادس"، لكن الشرطي سحبها بقوة وطرحها أرضا قائلاً: "لا يهمني".