"انظر في وجه محدثك ولا تفرض رأيك" .. أبرز 10 نصائح لاجتياز مقابلات العمل بنجاح

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تعد المقابلة الشخصية لاقتناص الوظيفة أحد أهم الأمور التي تشغل بال الكثيرين خاصة إذا كانت المرة الأولى لهم.





أبرز ١٠ نصائح لزيادة فرصتك في الحصول على الوظيفة: اضافة اعلان



فيما يلي أبرز ١٠ نصائح يجب اتباعها لزيادة فرصك في الحصول على الوظيفة بحسب "اليوم".١- عليك أن تصل قبل الموعد المحدد بحوالي ١٠ إلى ١٥ دقيقة كإشارة إلى انضباطك واحترام قيمة الوقت.٣- جهز أسئلة خاصة بك عن جهة العمل كإثبات على أنك أجريت بحثا للتعرف أكثر عن المكان والوظيفة.٣- لا تدون ملاحظات أثناء المقابلة لكن اكتب كل ما يمكنك تذكره عقب الانتهاء بما في ذلك انطباعك.٤- حافظ على التواصل البصري مع الشخص الذي يجري المقابلة.٥- اتبع خطى القائم بإجراء المقابلة ولا تحاول فرض برنامجك الخاص.٦- لا تشعر بالحرج إذا كنت متوترا لأنه مع الخبرة ستكون أكثر هدوءا.٧- لا تعتذر عن نقص الخبرة تحدث أكثر عن نقاط قوتك وما يمكنك فعله للمساعدة.٨- قل الحقيقة ولا تكذب ولا تبالغ في الحديث عن مؤهلاتك وإنجازاتك.٩- تأكد من أنك تفهم السؤال جيدا قبل أن تجيب ولا تخجل من طلب التوضيح.١٠- لا تقلل أبدا من شأن مدير سابق أو صديق أو صاحب عمل أثناء حديثك عن تجاربك القديمة.