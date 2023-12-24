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"انظر في وجه محدثك ولا تفرض رأيك" .. أبرز 10 نصائح لاجتياز مقابلات العمل بنجاح

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المقابلة الشخصية
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تعد المقابلة الشخصية لاقتناص الوظيفة أحد أهم الأمور التي تشغل بال الكثيرين خاصة إذا كانت المرة الأولى لهم.

أبرز ١٠ نصائح لزيادة فرصتك في الحصول على الوظيفة:اضافة اعلان


فيما يلي أبرز ١٠ نصائح يجب اتباعها لزيادة فرصك في الحصول على الوظيفة بحسب "اليوم".

١- عليك أن تصل قبل الموعد المحدد بحوالي ١٠ إلى ١٥ دقيقة كإشارة إلى انضباطك واحترام قيمة الوقت.

٣- جهز أسئلة خاصة بك عن جهة العمل كإثبات على أنك أجريت بحثا للتعرف أكثر عن المكان والوظيفة.

٣- لا تدون ملاحظات أثناء المقابلة لكن اكتب كل ما يمكنك تذكره عقب الانتهاء بما في ذلك انطباعك.

٤- حافظ على التواصل البصري مع الشخص الذي يجري المقابلة.

٥- اتبع خطى القائم بإجراء المقابلة ولا تحاول فرض برنامجك الخاص.

٦- لا تشعر بالحرج إذا كنت متوترا لأنه مع الخبرة ستكون أكثر هدوءا.

٧- لا تعتذر عن نقص الخبرة تحدث أكثر عن نقاط قوتك وما يمكنك فعله للمساعدة.

٨- قل الحقيقة ولا تكذب ولا تبالغ في الحديث عن مؤهلاتك وإنجازاتك.

٩- تأكد من أنك تفهم السؤال جيدا قبل أن تجيب ولا تخجل من طلب التوضيح.

١٠- لا تقلل أبدا من شأن مدير سابق أو صديق أو صاحب عمل أثناء حديثك عن تجاربك القديمة.

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