انتبهي.. حتى لا تكون ثلاجتك مصدر خطر لصحتك

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حذرت خبيرة في نظافة الأغذية من أن ثلاجة المنزل يمكن أن تكون موطنًا لـ "البكتيريا السيئة"، إلى حد أنها أكثر قذارة بثلاث مرات من مقعد المرحاض. اضافة اعلان

وبعد تحليل المسحات المأخوذة من مناطق مختلفة من الثلاجات، وجد فريق البحث أن باب الثلاجة كان المنطقة الأكثر قذارة، حيث يخفي أعلى مستويات البكتيريا.





4 أسباب



كيفية تنظيف الثلاجة بعمق



وأرجعت ناتاشا بليث، خبيرة نظافة الأغذية، السبب وراء ذلك إلى أربعة أشياء، هي:1 - عادةً ما يكون باب الثلاجة الذي يعمل بشكل صحيح هو الجزء الأكثر دفئًا في الثلاجة.2 - عادةً، تزدهر البكتيريا وتنمو في درجات حرارة أكثر دفئًا، وبالتالي فهي أرض خصبة لتكاثر الجراثيم.3 - قد يكون السبب الآخر وراء ارتفاع مستويات البكتيريا المختبئة في الأجهزة المنزلية هو تخزين الطعام بشكل غير صحيح.4 - عادةً ما يكون باب الثلاجة هو المكان الأمثل لتخزين الحليب، لكن درجات الحرارة الدافئة في هذه المنطقة تسمح للبكتيريا بالنمو، مما يزيد من احتمالات التلف.لذلك، أوصت الخبيرة بتخزين الحليب في الجزء الخلفي من الثلاجة، حيث يكون الجو أبرد، ونقل الأشياء الأخرى مثل العصير والمايونيز والكاتشب والمربى وغيرها من الجرار أو الزجاجات إلى الأمام.وتابعت بليث: "بالإضافة إلى ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتنظيف، قد يتم التغاضي عن حجرات أبواب الثلاجة، مما قد يساهم أيضًا في تراكم البكتيريا الضارة"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".لتقليل خطر سيطرة الكائنات المزعجة على الثلاجة، أوصت بليث بالتنظيف العميق لها ثلاث مرات على الأقل في السنة.وقالت: "من الأفضل القيام بذلك عندما تكون الثلاجة فارغة تقريبًا، قبل أن تكون على وشك الاكتمال كمتجر كبير للمواد الغذائية".يجب إزالة جميع الأشياء من الثلاجة، بما فيها الرفوف والأدراج، وتنظيف الجزء الداخلي بمحلول الماء والصابون، لأن المواد الكيميائية القاسية يمكن أن تبقى فيها، ومن المحتمل أن تلوث الطعام الطازج بمجرد إعادة تخزينه.وأضافت خبيرة النظافة: "امسح ثلاجتك ونظفها من الأعلى إلى الأسفل لضمان عدم تلويث المناطق التي قمت بتنظيفها بالفعل. بمجرد أن يصبح كل شيء نظيفًا، من المهم أن تقوم بتجفيف جميع الأسطح لإزالة أي رطوبة زائدة".كما أوصت بليث بغسل جميع الأرفف والأدراج بالماء الساخن والصابون. علاوة على مسح الجزء الخارجي من الثلاجة، مع إيلاء اهتمام خاص للأماكن التي تنتشر فيها الجراثيم مثل المقبض.