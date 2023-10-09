الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

انتبهي.. حتى لا تكون ثلاجتك مصدر خطر لصحتك

الثلاجة
الاهتمام بنظافة الثلاجة يحمي من البكتريا الضارة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حذرت خبيرة في نظافة الأغذية من أن ثلاجة المنزل يمكن أن تكون موطنًا لـ "البكتيريا السيئة"، إلى حد أنها أكثر قذارة بثلاث مرات من مقعد المرحاض.اضافة اعلان
وبعد تحليل المسحات المأخوذة من مناطق مختلفة من الثلاجات، وجد فريق البحث أن باب الثلاجة كان المنطقة الأكثر قذارة، حيث يخفي أعلى مستويات البكتيريا.

4 أسباب

وأرجعت ناتاشا بليث، خبيرة نظافة الأغذية، السبب وراء ذلك إلى أربعة أشياء، هي: 
1 - عادةً ما يكون باب الثلاجة الذي يعمل بشكل صحيح هو الجزء الأكثر دفئًا في الثلاجة. 
2 - عادةً، تزدهر البكتيريا وتنمو في درجات حرارة أكثر دفئًا، وبالتالي فهي أرض خصبة لتكاثر الجراثيم.
3 - قد يكون السبب الآخر وراء ارتفاع مستويات البكتيريا المختبئة في الأجهزة المنزلية هو تخزين الطعام بشكل غير صحيح.
4 - عادةً ما يكون باب الثلاجة هو المكان الأمثل لتخزين الحليب، لكن درجات الحرارة الدافئة في هذه المنطقة تسمح للبكتيريا بالنمو، مما يزيد من احتمالات التلف.
لذلك، أوصت الخبيرة بتخزين الحليب في الجزء الخلفي من الثلاجة، حيث يكون الجو أبرد، ونقل الأشياء الأخرى مثل العصير والمايونيز والكاتشب والمربى وغيرها من الجرار أو الزجاجات إلى الأمام.
وتابعت بليث: "بالإضافة إلى ذلك، عندما يتعلق الأمر بالتنظيف، قد يتم التغاضي عن حجرات أبواب الثلاجة، مما قد يساهم أيضًا في تراكم البكتيريا الضارة"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".

كيفية تنظيف الثلاجة بعمق 

لتقليل خطر سيطرة الكائنات المزعجة على الثلاجة، أوصت بليث بالتنظيف العميق لها ثلاث مرات على الأقل في السنة. 
وقالت: "من الأفضل القيام بذلك عندما تكون الثلاجة فارغة تقريبًا، قبل أن تكون على وشك الاكتمال كمتجر كبير للمواد الغذائية".
يجب إزالة جميع الأشياء من الثلاجة، بما فيها الرفوف والأدراج، وتنظيف الجزء الداخلي بمحلول الماء والصابون، لأن المواد الكيميائية القاسية يمكن أن تبقى فيها، ومن المحتمل أن تلوث الطعام الطازج بمجرد إعادة تخزينه.
وأضافت خبيرة النظافة: "امسح ثلاجتك ونظفها من الأعلى إلى الأسفل لضمان عدم تلويث المناطق التي قمت بتنظيفها بالفعل. بمجرد أن يصبح كل شيء نظيفًا، من المهم أن تقوم بتجفيف جميع الأسطح لإزالة أي رطوبة زائدة".
كما أوصت بليث بغسل جميع الأرفف والأدراج بالماء الساخن والصابون. علاوة على مسح الجزء الخارجي من الثلاجة، مع إيلاء اهتمام خاص للأماكن التي تنتشر فيها الجراثيم مثل المقبض.

اقرأ أيضا

الضمان الاجتماعي
11:41 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

المرشد: تدريب أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لجعلهم مستقلين ماديًا (فيديو)

الانضباط الذاتي
11:08 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

محذرًا من هذا الخطر.. كاتب يدعو إلى "عسكرة الحياة"

الدكتور سعد الخثلان
7:55 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

مفاجأة.. "الخثلان" يوضح حكم شراء الذهب عن طريق المتاجر الإلكترونية

التغذية السليمة والمذاكرة
5:25 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

خطة غذائية سليمة تساعد الطلاب على المذاكرة والتفوق

اقرأ أيضا

الأولى عربيا والسابعة عالميا.. دولة خليجية تحافظ على ترتيبها في جودة الحياة

تعرف على تفاصيل تجربة القطار الهيدروجيني في المملكة قبل دخوله الخدمة

وداعًا للقلق.. أفضل 7 خطوات مُجربة لقهره والقضاء عليه

لا داعي لحفظه.. مواطن يخترع طريقة جديدة لتعلم جدول الضرب (فيديو)

روشتة صباحية.. هكذا تُغيّر نفسك للأفضل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

الدكتور سعد الخثلان
8:01 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

هل حقوق العباد يُكفّرها شيء؟ "الخثلان" يُجيب

2023-638321064063740187-374
7:53 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل لـ"قنصلية" المملكة في هونج كونج لجميع المواطنين

أعلى ناطحة سحاب خشبية في العالم
4:39 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

بالتفاصيل.. أستراليا تشيّد أطول ناطحة سحاب خشبية في العالم

حوت
2:58 م السبت، 07 أكتوبر 2023

لماذا ترتدي الحيتان قبعات من الطحالب؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
2:37 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

عقب التعديلات الجديدة.. تعرف على معايير صرف دعم حساب المواطن

رياح نشطة
1:34 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار ورياح وأتربة حتى المساء

أخبار السعودية
1:03 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. تسجيل الراتب بالضمان الاجتماعي وشروط الحد المانع من دعم حساب المواطن

about-imc
12:24 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج"

سكني
12:23 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هل أُلغي شرط العامين على الطلاق لاستحقاق دعم سكني؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن
12:10 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك.. تنبيه من حساب المواطن بخصوص بيانات الدخل