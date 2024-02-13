اليوم.. عاصفة مغناطيسية جديدة تضرب الأرض وتحدث هذه الظاهرة

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تتعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية جديد اليوم الثلاثاء، من المرجح أن تستمر ليومين، مع احتمال حدوث الشفق القطبي، وإمكانية مشاهدته.

وقال سيرجي بوجاتشوف، رئيس مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية لوكالة نوفوستي الروسية: "انبعثت من الشمس يومي 10 و11 فبراير، كتل كبيرة وصلت إلى الأرض ليلة الثلاثاء".

وأضاف: "وفقًا للتوقعات الأولية، يمكن أن يستمر اضطراب الوضع الجيومغناطيسي لمدة يومين تقريبًا، أي يومي 13 و14 فبراير".





ذروة العاصفة الشمسية



كيف تحدث العواصف المغناطيسية؟



ووفقًا للحسابات، فإنه من المتوقع أن تبلغ العاصفة ذروتها في منتصف اليوم الثلاثاء. كما يتوقع العلماء عدم تجاوز الاضطرابات المغناطيسية الأرضية مستوى G2 (المستوى الأعلى هو G5).وأوضح بوجاتشوف، أن وسائل الرصد الحديثة لاتسمح برصد كتل تتحرك من الشمس حتى اللحظة التي تظهر فيها على مقربة من الأرض، لذلك لا يمكن استبعاد "مفاجآت" على شكل الشفق القطبي.وتنشأ العواصف المغناطيسية، بسبب تأثير الرياح الشمسية على المجال المغناطيسي للأرض، وهي ظاهرة موجودة منذ القدم.ويمكن لبعض الأشخاص أن يشعروا خلال العواصف المغناطيسية القوية، بالصداع والضعف وارتفاع مستوى ضغط الدم والشعور بالأرق.ويعود السبب في ذلك إلى عدم استقرار المجال المغناطيسي، وبطء تدفق الدم الشعري، ما يؤدي إلى حدوث الجوع الأكسجيني في الأنسجة.