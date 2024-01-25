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النزاهة من صفات أصحاب الكاريزما.. تعرف على أنواعها وشروطها

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النزاهة المالية أحد أنواع النزاهة
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حدد الكاتب أحمد العرفج، الملقب بـ "عامل المعرفة"، الصفة العشرين من صفات أصحاب الكاريزما، وهي: النزاهة.

تعريف النزاهةاضافة اعلان

وقال في تعريفه للنزاهة عبر برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، إن هذه المفردة صعدت إلى سطح الإعلام السعودي منذ 15 عامًا منذ تأسيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة".
وأضاف: "نزّه في اللغة العربية غير تنزه، أي ابتعد عن الشبهة "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، موضحًا أن الناس في الغالب يتوارد إليهم عند ذكر كلمة "نزاهة" معنى نظافة اليد. 

أشكال النزاهة

وبين العرفج أن النزاهة أربعة أشكال:
أولاً - النزاهة الفكرية
الإمام أحمد بن حنبل كان يتبنى رأيًا فقهيًا وبعدها غير  رأيه فيه، وعندها نادى مناد في الناس أنه قد غير رأيه في هذه المسألة.
وكذا الإمام الشافعي، الذي غير ثلثي مذهبه في العراق عندما غادر إلى مصر، وأعلم الناس بهذا التغيير أيضًا.
وقال العرفج، إن النزاهة الفكرية هي أن تعترف بما تراجعت عنه، وأن تعترف بغضل الناس عليك.
وأشار إلى أن النزاهة شكلاً هي التي تؤدي إلى حماية الحقوق الفكرية، أي لا يسرق أحد حق غيره.
ثانيًا - النزاهة المالية المعتمدة.
ثالثًا - النزاهة القضائية.
رابعًا - النزاهة الشخصية - أن تكون نزيهًا مع نفسك.
وبين العرفج، أن العلماء وضعوا أربعة ضوابط، وقالوا أن تفعل الأشياء الصحيحة دون رقيب (أن تفعل شيئًا أمام الناس، وتفعل عكسه بعيدًا عن أعينهم فلا تكون نزيهًا).

شروط النزاهة

وحدد العرفج شروط النزاهة على النحو التالي:
- الجدارة بالثقة - أن تكون قائدًا مخلصًا ترقي من يستحق الترقية.
- النزاهة في القواعد الأخلاقية – (في قرارات الإنسان بعض الناس يعطيك نصيحة لأنه له حسابات شخصية).
- الاتساق - أن يتفق ما يقول مع ما تفعله. 
- الاعتمادية - يمكن الاعتماد عليك.
- المساءلة - أن تتحمل المساءلة.
- الشفافية - أن تقول الحقيقة لا ما يريده الناس.
- الاحترام - أن تحترم من هم أقل منك.
- التعاطف - أن تتعاطف مع الآخرين.
- حفظ اللسان - الامتناع عن الغيبة.
وقال العرفج إن مرادفها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس". 

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