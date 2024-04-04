المنتو الحجازي.. أشهر أكلات المملكة في رمضان

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تشتهر
المائدة السعودية بأشهى المأكولات والتي من أجملها المنتو الحجازي الذي يزين موائد
رمشان بمعظم المناطق بالمملكة والخليج.
المنتو
الحجازي.. أشهر أكلات المملكة في رمضانويتكون
المنتو الحجازي من اللحم الضاني المفروم والعجينة التي يتم حشوها به، ويضاف إليه
صوص من الزبادي والخل وزيت الزيتون.
المقادير:1 -
ربع كوب من الزبدة.
2 - مقدار من الماء للعجن.
3 - ربع كوب من خل العنب.
4 - ملعقة صغيرة من الكمون.
5 - ربع كوب من الخل الأبيض.
6 - كيلو من اللحم الضاني المفروم.
7 - ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
8 - ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.
9 - ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
10 - عدد خمس حبات من البصل المفروم.
11 - ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.
12 - ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
13 - كوبان من الزبادي وعليه رشة ملح خفيفة.
14 - حزمة من الكزبرة الخضراء وخلطها لتصير ناعمة.
15 - عدد أربع حبات من الطماطم وخلطها في الخلاط الكهربائي.
طريقة
تحضير المنتو الحجازي:1 -
تجهيز العجينة من خلال خلط الدقيق بالماء والعجن مع إضافة ملعقتين الزيت بالتدريج
حتى الحصول على عجينة ناعمة سهلة التشكيل.
2 - توضيب الحشوة من خلال خلط اللحمة المفرومة مع البصل المفروم والفلفل الأسود والزبدة والكمون والتقليب الجيد ومن ثم وضعها في إناء جانبي.
3 - تجهيز القدر الذي يتم إعداد المنتو الحجازي فيه من خال دهنه بالزيت ومن ثم تقطيع العجينة إلى أجزاء صغيرة ووضع القليل من الحشو فيها.
4 - وضع العجين المحشو في القدر مع ترك مسافات صغيرة بين العجين.
5 - رفع القدر على النار وتغطيته لمدة عشرين دقيقة.
6 - إزالة الغطاء ورش القليل من الماء على المنتو وهو على النار ومن ثم دهن الجزء العلوي من العجينة بالزيت.
7 - تغطية القدر مرة أخرى وتركه على النار لمدة نصف ساعة.
8 - إنزال القدر من على النار وإخراج المنتو ورش القليل من الفلفل الأسود والكمون على سطحه.
9 - غمس المنتو في الخل الأبيض ومن ثم وضعه في أطباق التقديم.
10 - تجهيز الصوص من خلال وضع زيت الزيتون في طاسة على النار وإضافة عصير الطماطم حتى يجف ماؤه، ثم يتم إضافة الكزبرة الخضراء الناعمة والكمون والفلفل الأحمر إلى النار والتقليب.
11 - خفق الزبادي بشكل جيد ومن ثم صبها على المنتو في أطباق التقديم وبعدها يتم إضافة الصوص مع تزيين سطح الطبق بالكزبرة.