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تشتهر المائدة السعودية بأشهى المأكولات والتي من أجملها المنتو الحجازي الذي يزين موائد رمشان بمعظم المناطق بالمملكة والخليج.







المنتو الحجازي.. أشهر أكلات المملكة في رمضان



المقادير:



طريقة تحضير المنتو الحجازي:



ويتكون المنتو الحجازي من اللحم الضاني المفروم والعجينة التي يتم حشوها به، ويضاف إليه صوص من الزبادي والخل وزيت الزيتون.1 - ربع كوب من الزبدة.2 - مقدار من الماء للعجن.3 - ربع كوب من خل العنب.4 - ملعقة صغيرة من الكمون.5 - ربع كوب من الخل الأبيض.6 - كيلو من اللحم الضاني المفروم.7 - ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.8 - ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.9 - ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.10 - عدد خمس حبات من البصل المفروم.11 - ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.12 - ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.13 - كوبان من الزبادي وعليه رشة ملح خفيفة.14 - حزمة من الكزبرة الخضراء وخلطها لتصير ناعمة.15 - عدد أربع حبات من الطماطم وخلطها في الخلاط الكهربائي.1 - تجهيز العجينة من خلال خلط الدقيق بالماء والعجن مع إضافة ملعقتين الزيت بالتدريج حتى الحصول على عجينة ناعمة سهلة التشكيل.2 - توضيب الحشوة من خلال خلط اللحمة المفرومة مع البصل المفروم والفلفل الأسود والزبدة والكمون والتقليب الجيد ومن ثم وضعها في إناء جانبي.3 - تجهيز القدر الذي يتم إعداد المنتو الحجازي فيه من خال دهنه بالزيت ومن ثم تقطيع العجينة إلى أجزاء صغيرة ووضع القليل من الحشو فيها.4 - وضع العجين المحشو في القدر مع ترك مسافات صغيرة بين العجين.5 - رفع القدر على النار وتغطيته لمدة عشرين دقيقة.6 - إزالة الغطاء ورش القليل من الماء على المنتو وهو على النار ومن ثم دهن الجزء العلوي من العجينة بالزيت.7 - تغطية القدر مرة أخرى وتركه على النار لمدة نصف ساعة.8 - إنزال القدر من على النار وإخراج المنتو ورش القليل من الفلفل الأسود والكمون على سطحه.9 - غمس المنتو في الخل الأبيض ومن ثم وضعه في أطباق التقديم.10 - تجهيز الصوص من خلال وضع زيت الزيتون في طاسة على النار وإضافة عصير الطماطم حتى يجف ماؤه، ثم يتم إضافة الكزبرة الخضراء الناعمة والكمون والفلفل الأحمر إلى النار والتقليب.11 - خفق الزبادي بشكل جيد ومن ثم صبها على المنتو في أطباق التقديم وبعدها يتم إضافة الصوص مع تزيين سطح الطبق بالكزبرة.