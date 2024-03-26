المطبق.. أكلة لا غنى عنها على مائدة الإفطار بالمملكة والحجاز

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تتميز الموائد الرمضانية بالمملكة بأشهى الأكلات والأطعمة، والتي يأتي على رأسها "المطبق" وهو من أشهر الأكلات الشعبية في منطقة الحجاز.







المطبق.. أكلة لا غنى عنها على مائدة الإفطار



أسهل طريقة لعمل المطبق السعودي

المقادير:



طريقة التحضير:



ويتكون "المطبق"، من خبز محشو، مع مكونات الحشو أو عجينة الخبز، لكن طريقة الطهى واحدة، على الصاج.والمطبق عبارة عن خبز صاج رقيق، يتم حشوه بخليط من اللحوم أو الخضراوات مع مزيج البيض، ثم تطبيقه وتسويته وتقطيعه.وحسب خبراء التغذية، فإنه يمكن تقديم المطبق مع طبق من المخللات والسلطات، وذلك على النحو التالي:- خبز التورتيلا: 20 قطعة "كبير الحج"- لحم مفروم: 1 كيلو- الزيت: ربع كوب- ملح: ملعقة صغيرة- الكركم: ملعقة صغيرة- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة- بهار مشكل: ملعقة صغيرة- بودرة فلفل أحمر: ربع ملعقة صغيرة- طماطم: 2 حبة "كبيرة الحجم، مفرومة.- الكرات: كوبان "أخضر مفروم / يمكن استبداله بالجزء الأخضر من البصل الأخضر"- البيض: 12 حبة- ملح: ملعقة صغيرة ونصف- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة- الزيت: ربع كوب1 - وضع الزيت في قدر عميق على النار وإضافة اللحمة وتقليبها حتى يتغير لونها ثم إضافة البهارات الملح والكركم والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والفلفل الأحمر البودرة، وتقليب المكونات معًا واتركي اللحمة لمدة 7 دقائق ثم برديها في طبق مسطح.2 - في وعاء عميق وضع خلطة المطبق وهي الطماطم والكرات الأخضر والبيض والملح والفلفل الأسود وخلطهم معًا ثم إضافة اللحم مع تقليب المكونات جيدًا.3 - فرد خبز التورتيا على سطح نظيف ودهنها بالزيت ثم إضافة مقدار 2-3 ملاعق طعام من حشوة المطبق في وسطها حسب حجم خبز التورتيا، ثم طوي الطرفين إلى المنتصف ثم الطرفين المقابلين حتى يتشكل شكل ظرف.4 – قلب الخبزة مباشرة وبسرعة من الجهة المطبقة لتصبح هي الجهة السفلية على الصاج أو مقلاة غير لاصقة على النار، ثم تجهيز قطعة مطبق أخرى، عندما يتحمر قاعها وقلبها على الجهة الأخرى.5 – تكرار الخطوات السابقة حتى الانتهاء من كل الكمية، ثم تقديم الطبق.