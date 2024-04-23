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"المسند" يكشف علاقة السحب العمودية والمناطق الجبلية المرتفعة

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السحب العمودية
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله ‌المسند، بعض الحقائق بشأن علاقة تشكل السحب العمودية والمناطق الجبلية المرتفعة.اضافة اعلان


علاقة السحب العمودية والمناطق الجبلية المرتفعة

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن هذا النوع من السحب العمودية تتشكل فقط في المناطق الجبلية المرتفعة، وأن يكون الموقع قرب حافة جبلية عظيمة، مثل ذرى السروات وبجوارها سهول تهامة أبها.
وأشار إلى أن الأرض لو كلها يابسة بدون مسطحات مائية كالقمر والمريخ مثلاً؛ لأصبح النهار لا يطاق حرًا، والليل لا يطاق قرًا.

وبين أن حكمة الله اقتضت هذا التوازن في توزيع وتقسيم اليابس والماء على وجه البسيطة؛ لتقوم الحياة على وجه الغبراء.
ولفت إلى أن الخالق العليم الخبير قدر أن تكون خصائص اليابس والماء الفيزيائية مختلفة، لذا نجد التبادل الحراري بينهما فيما يُسمى بنسيم البر والبحر، على المستوى اليومي والفصلي كذلك.


ما الفرق بين نسيم البر ونسيم البحر؟

وأضاف أن نسيم البر هو عبارة عن هبوب الرياح من البر إلى البحر ليلًا، بينما نسيم البحر فهو هبوب الرياح من البحر إلى البر نهارًا، وهذا يتكرر بوجه عام على فترة زمنية أطول، ومساحة جغرافية أوسع؛ ففي الصيف تهب الرياح المعتدلة من البحار والمحيطات إلى اليابس لتخفيف حرارتها كالرياح الموسمية، وفي الشتاء تهب الرياح الباردة من اليابس إلى البحار والمحيطات.

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