"المسند" يكشف علاقة السحب العمودية والمناطق الجبلية المرتفعة

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، عبدالله المسند،
بعض الحقائق بشأن علاقة تشكل السحب العمودية والمناطق الجبلية المرتفعة.
علاقة السحب العمودية والمناطق الجبلية المرتفعةوأوضح على حسابه في منصة إكس، أن هذا النوع من السحب
العمودية تتشكل فقط في المناطق الجبلية المرتفعة، وأن يكون الموقع قرب حافة جبلية
عظيمة، مثل ذرى السروات وبجوارها سهول تهامة أبها.
وأشار إلى أن الأرض لو كلها يابسة بدون مسطحات مائية كالقمر والمريخ مثلاً؛ لأصبح النهار لا يطاق حرًا، والليل لا يطاق قرًا.
هذا النوع من السحب العمودية تتشكل فقط في المناطق الجبلية المرتفعة، وأن يكون الموقع قرب حافة جبلية عظيمة، مثل ذرى السروات وبجوارها سهول تهامة.#أبها— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) April 23, 2024
📸الرفيدي pic.twitter.com/ESkhql5O0u
وبين أن حكمة الله اقتضت هذا التوازن في توزيع وتقسيم اليابس والماء على وجه البسيطة؛ لتقوم الحياة على وجه الغبراء.
ولفت إلى أن الخالق العليم الخبير قدر أن تكون خصائص اليابس والماء الفيزيائية مختلفة، لذا نجد التبادل الحراري بينهما فيما يُسمى بنسيم البر والبحر، على المستوى اليومي والفصلي كذلك.