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"المسند" يكشف سر قرب الأرض من الشمس في الشتاء.. ويعلن عن مفاجأة

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قرب الأرض من الشمس في الشتاء
أ أ
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، سر قرب الأرض من الشمس في الشتاء.

"المسند" يكشف سر قرب الأرض من الشمس في الشتاءاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن قرب الأرض من الشمس أو بعدها ليس له أي أثر يُذكر لتعاقب الفصول الأربعة خلال السنة.
وأضاف أن العجيب أن كوكب الأرض أقرب ما يكون من الشمس في فصل الشتاء الشمالي، وذلك في العشر الأول من يناير، فتكون الأرض أقرب إلى الشمس بنحو 5 مليون كم مقارنة بموقعها في 3 يوليو "ذروة الصيف"، وأبعد ما تكون الشمس من الأرض في فصل الصيف الشمالي في العشر الأول من يوليو، والفارق بين النقطتين 3% أي 5 مليون كم.

علاقة قرب الأرض من الشمس بالفصول الأربعة

وبين أن هذا الفرق القليل لا يشكل أهمية في التأثير على درجة الحرارة، وإلا لكان الصيف في يناير عندما تكون الشمس قريبة، والشتاء في يوليو، ولكن ميلان محور الأرض هو العامل المتسبب بتعاقب الفصول خلال العام.
 وتابع: "ومن ثم تغير درجة الحرارة بين ارتفاع وانخفاض، والذي هو أمر إيجابي للإنسان، والحيوانات، والنباتات، بل وحتى للجمادات".

حكمة الله من عدم دخول البرد فجأة

وأشار إلى أنه من حكمة الله تعالى ألا يأتي البرد فجأة بين ليلة وضحاها، أو خلال بضعة أيام، بل اقتضت حكمة العليم الخبير أن يأتي البرد متدرجاً عبر 3 أشهر تقريباً، تمهيداً وتحولاً تدريجياً لطيفاً من الصيف اللاهب إلى الزمهرير القارس، وذلك من لطف الله بعباده لعلهم يتذكرون فيشكرون.
وأكد أنه لو جاء البرد دفعة واحدة، وتغيرت درجة الحرارة من الأربعينيات إلى أقل من 10 درجات في غضون ساعات لضر ذلك الحرث والنسل وربما أهلكها.

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