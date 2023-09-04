"المسند" يكشف سر ظاهرة "عجاج الجن" وصِلته بالعفاريت

أ أ

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، سر ظاهرة "عجاج الجن"، مؤكدًا أنه ليس لها علاقة بالعفاريت.





ماذا تعرف عن "عجاج الجن"؟



كيف تتكون ظاهرة" عجاج الجن"؟



"عجاج الجن": ليس له علاقة بالعفاريت







🌪️عجاج الجن عبارة عن رياح لولبية يتراوح قطر دائرتها من نصف متر إلى 20م وطولها من عدة أمتار إلى 1000م.

🌪️غالباً يتكون في الصحاري في المناطق غير متجانسة نحو طريق معبد مع أرض بيضاء، أو أرض بيضاء مع مزرعة ..الخ.… 🌪️😈🌪️😈🌪️😈🌪️😈🌪️😈 #عجاج_الجن (معيصير أو عاصوف الجن) DUST DEVIL.🌪️عجاج الجن عبارة عن رياح لولبية يتراوح قطر دائرتها من نصف متر إلى 20م وطولها من عدة أمتار إلى 1000م.🌪️غالباً يتكون في الصحاري في المناطق غير متجانسة نحو طريق معبد مع أرض بيضاء، أو أرض بيضاء مع مزرعة ..الخ.… pic.twitter.com/UYAmaCHDG8 September 2, 2023

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن ظاهرة عجاج الجن أو " معيصير" أو "عاصوف الجن"، عبارة عن رياح لولبية يتراوح قطر دائرتها من نصف متر إلى 20م وطولها من عدة أمتار إلى 1000م.وأضاف أنه غالبًا ما يتكون في الصحاري في المناطق غير المتجانسة نحو طريق معبد مع أرض بيضاء، أو أرض بيضاء مع مزرعة.وبين أن عجاج الجن يتشكل عندما يسخن سطح الأرض بشكل كبير فتنشأ حالة عدم استقرار، فتتشكل فقاعة هوائية واسعة وحارة فيخف وزنها وكثافتها، فتعرج بسرعة إلى أعلى.ولفت إلى أن مركز المنخفض "مركز الدوامة" يبدأ بالدوران ليقوم بدور الخلط والمزج بين طبقة حارة في الأسفل وباردة في الأعلى.ويجذب مركز الدوامة إليه الرياح المعتدلة من جميع الاتجاهات العلوية؛ فتضرب الأرض قريباً من مركز الدوامة، ثم تبدأ منها حركة الدوران وإثارة الغبار لخلط الهواء الحار بالبارد والتخفيف من حالة عدم الاستقرار.وأكد أن ظاهرة عجاج الجن ليس لها علاقة بالجن، ولكن جرت العادة لدى بعض الأوائل عندنا وعند غيرنا من الشعوب، ومن هنا جاءت تسمية هذا النوع من الرياح بعجاج الجن، أو إعصار الجن والعفاريت أو معيصير أو عاصوف الجن أو عرس الجن.