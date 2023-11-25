"المسند" يكشف سر تحليق الطيور المهاجرة على شكل رأس سهم

أ أ

كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن سر تحليق الطيور المهاجرة على شكل رأس سهم.



اضافة اعلان

سر تحليق الطيور على شكل سهم



استغلال التيار الهوائي المتولد



القائد يتغير كل حين أثناء الطيران



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن هذا يرجع لأسباب كثيرة أهمها أن ذلك يسهل عليها متابعة القائد في رأس السهم.وأضاف أنه من ضمن الأسباب أيضًا أن الشكل الهندسي على هيئة رأس سهم، يجعل الطيور تستغل التيار الهوائي المتولد من خفقان أجنحة الطيور التي أمامها.وأكد أن هذا التيار الهوائي يساعد على رفع الطيور الخلفية بدون بذل جهد إضافي منها، مما يوفر من الطاقة المستهلكة.وأشار إلى أن من عجيب خلق الله أن الطائر "القائد" يتغير في كل حين، حيث ينهكه فتح مجرى هوائي أثناء الطيران لمن هو خلفه.