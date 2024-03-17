المسجد النبوي يستقبل 5 ملايين مصل في الأسبوع الأول من رمضان

أ أ

استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، أكثر من 5 ملايين مصلٍ وسط خدمات متكاملة.

وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي - في تقرير إحصائي عن الأسبوع الأول من شهر رمضان، أن 414,878 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول –صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه -رضوان الله عليهما.





الصلاة في الروضة الشريفة



الخدمات الميدانية بالمسجد النبوي‎

كما أدى 134,447 زائرًا و107,697 زائرة الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة للرجال والنساء.‎ وبينت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن 10,482 من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استفادوا من الخدمات المخصّصة لهم خلال الأسبوع الماضي.كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات 110,412 زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما استفاد 12,279 شخصًا من الخدمات المعرفية المتاحة بمكتبة المسجد النبوي.في حين استقبلت المعارض والمتاحف 4,567 مستفيدًا، كما قُدم 149,149 إهداءً منوعًا للزائرين والزائرات، إضافةً إلى 648,411 خدمة إرشاد وتوجيه عبر الرقم الموحّد وقنوات التواصل، ضمن الخدمات المتاحة للعناية بالمصلين في المسجد النبوي.

وشملت الخدمات الميدانية، تقديم خدمات الإرشاد المكاني لـ 94,814 مستفيدًا، في حين قدمت خدمات التنقل بين ساحات وأبواب المسجد النبوي لعدد 36,172 زائرًا، كما قدمت أكثر من 144,000 ألف عبوة ماء زمزم، إضافةً إلى توزيع 15,243 وجبة إفطار صائم في الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين في المسجد النبوي.

