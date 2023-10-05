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صحيفة تواصل الالكترونية

المخترع الصغير.. طفل في الأحساء يستخدم "الريموت" بطريقة مبتكرة (فيديو)

طفل سعودي
الطفل المخترع
أ أ
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ابتكر طفل سعودي مبدع عددًا من الاختراعات؛ أبرزها أنه يتيح إمكانية الاستفادة من جهاز التحكم "الريموت" في التحكم في جميع الأجهزة.

 

الريموت والتحكم في الأجهزةاضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، الطفل وهو يقوم بإجراء تجربة عملية على استخدام "الريموت" في التحكم في الأجهزة المختلفة، مثل اللمبة، والمروحة، والتكييف.

 

شمعة إلكترونية

 علاوة على ذلك، نجح الطفل في اختراع شمعة إلكترونية يتم إضاءتها بالولاعة، ولا تنطفئ إلا عندما يقوم الشخص بذلك، وهو ما قام به في المقطع الذي تم مشاهدته على نطاق واسع. 

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