المخترع الصغير.. طفل في الأحساء يستخدم "الريموت" بطريقة مبتكرة (فيديو)

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ابتكر طفل سعودي مبدع عددًا من الاختراعات؛ أبرزها أنه يتيح إمكانية الاستفادة من جهاز التحكم "الريموت" في التحكم في جميع الأجهزة.

الريموت والتحكم في الأجهزة اضافة اعلان



وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، الطفل وهو يقوم بإجراء تجربة عملية على استخدام "الريموت" في التحكم في الأجهزة المختلفة، مثل اللمبة، والمروحة، والتكييف.

شمعة إلكترونية



طفل سعودي مبدع يقوم بعدة اختراعات ابرزها ان يمكنك الاستفاده من اي ريموت عندك في التحكم في جميع الأجهزة وايضاء اختراع الشمعه الالكترونية : طفل سعودي مبدع يقوم بعدة اختراعات ابرزها ان يمكنك الاستفاده من اي ريموت عندك في التحكم في جميع الأجهزة وايضاء اختراع الشمعه الالكترونية : pic.twitter.com/hrpYnOAeBT October 4, 2023

علاوة على ذلك، نجح الطفل في اختراع شمعة إلكترونية يتم إضاءتها بالولاعة، ولا تنطفئ إلا عندما يقوم الشخص بذلك، وهو ما قام به في المقطع الذي تم مشاهدته على نطاق واسع.