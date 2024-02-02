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"اللي بيته من زجاج".. شاهد منزلًا مصنوعًا من آلاف الزجاجات

بيت زجاج
المنزل بدأت فكرة بنائه في الستينيات
أ أ
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عقار فريد من نوعه، تم بناؤه بولاية أريزونا الأمريكية من آلاف الزجاجات، تبلغ قيمته السوقية 432 ألفًا و500 دولار. 

بداية الفكرة

تعود بداية بناء منزل توكسون إلى ستينيات القرن الماضي، عندما استوحى كل من الزوجين ثيودور وميليتيس برايسون، الفكرة من طريقة البناء في المجتمعات البشرية القديمة، لبناء مرآب مبني من النفايات يمتزج مع محيطه الصحراوي. 
كانت تلك مجرد البداية - فقد واصل الزوجان بناء منزل مخصص بالكامل من الزجاجات والصخور، التي تم جمعها على مدار سنوات، حسبما قالت وكيلة شركة كولدويل بانكر ريالتي، هولي جرينهالج، لصحيفة "نيويورك بوست".


وقالت إحدى وسائل الإعلام عندما بنى الزوجان المنزل لأول مرة: "يشعر تيد برايسون بقرابة مع المهندس الذي صمم وبنى الأهرامات الحجرية الضخمة في مصر" .


وقال أحد المراسلين: "لم يكن لدى البناة القدماء أدوات فاخرة، وكذلك تيد برايسون، الذي كان يتوق لزيارة الأهرامات وآثار حضارتي المايا والإنكا في أمريكا الوسطى والجنوبية".

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وتوفي برايسون، في الثمانينيات، والآن، تبحث قطعته الفنية في منزله عن حارس جديد. 








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