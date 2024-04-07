الليلة.. ختم القرآن في المسجدين الحرام والنبوي خلال صلاة التراويح

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه سيتم ختم القرآن الكريم خلال صلاة التراويح بالحرمين الشريفين اليوم الأحد، الذي يوافق ليلة 29 من رمضان 1445 هـ.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه رئاسة الشؤون الدينية جاهزيتها لأعلى مستوى استعدادًا لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين خلال ليلة ختم القرآن الكريم، سائلة المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.
ختم القرآن بالمسجد الحرامومن المقرر أن يؤم المصلين في ليلة ختم القرآن بالمسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس.
خَتْمُ القُرْآنِ بـ #المسجد_الحرام— رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA) April 6, 2024
في صلاة التراويح،
يوم الأحد، ليلة 29 #رمضان
تقبل الله منا ومنكم.#العشر_الأواخر #رئاسة_الشؤون_الدينية_بالمسجد_الحرام_والمسجد_النبوي pic.twitter.com/UBXEna8f9m
ختم القرآن بالمسجد النبويفي حين يؤم المصلين في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي، الشيخ صلاح البدير.
خَتْمُ القُرْآنِ بـ #المسجد_النبوي— رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA) April 6, 2024
في صلاة التراويح،
يوم الأحد، ليلة 29 #رمضان
تقبل الله منا ومنكم.#العشر_الأواخر #رئاسة_الشؤون_الدينية_بالمسجد_الحرام_والمسجد_النبوي pic.twitter.com/W7zS64Yqpx