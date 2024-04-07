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الليلة.. ختم القرآن في المسجدين الحرام والنبوي خلال صلاة التراويح

المسجد الحرام في ليلة 27 رمضان 7
ختم القرآن بالمسجد الحرام الليلة
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أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه سيتم ختم القرآن الكريم خلال صلاة التراويح بالحرمين الشريفين اليوم الأحد، الذي يوافق ليلة 29 من رمضان 1445 هـ.اضافة اعلان
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه رئاسة الشؤون الدينية جاهزيتها لأعلى مستوى استعدادًا لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين خلال ليلة ختم القرآن الكريم، سائلة المولى عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال.

ختم القرآن بالمسجد الحرام

ومن المقرر أن يؤم المصلين في ليلة ختم القرآن بالمسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس. 

ختم القرآن بالمسجد النبوي

في حين يؤم المصلين في ليلة ختم القرآن بالمسجد النبوي، الشيخ صلاح البدير.


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