السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الكيلو منه بـ 20 ألف دولار.. استثمر في هذا النوع من التوابل

الزعفران
توابل الزعفران
أ أ

نوع من التوابل المحبب في كل بيت، غني بالعديد من القيم الغذائية التي تجعل له العديد من الفوائد الصحية.
ويستخدم الزعفران في آسيا منذ آلاف السنين في الطب التقليدي. كما أن هناك قدراً كبيرًا من الأبحاث التي تشير إلى أن الزعفران يمكن أن يعزز الصحة أو يساعد في الشفاء من بعض الاضطرابات الصحية.اضافة اعلان

أكثر التوابل قيمة في العالم

والزعفران عبارة عن قطع حمراء لينة تحتاج إلى كمية صغيرة منها لإحداث تأثير كبير على النكهة.
يأتي الزعفران من الزهور الأرجوانية للزعفران (Crocus sativus). والتي تنبت على شكل برتقالي زاهي، والتي تحمل حبوب اللقاح كجزء من الجهاز التناسلي الأنثوي للزهرة، ثم تصبح فيما بعد أكثر التوابل قيمة في العالم.

ارتفاع أسعار الزعفران

لكن لماذا هي غالية جدًا لهذا الحد، وينصح الخبراء بشرائها كمنتج للاستثمار.
وفقًا لموقع “iflscience” يرجع ارتفاع أسعار توابل الزعفران لأنه يتم قطف الزعفران من المواسم الثلاثة الموجودة في وسط كل زهرة، والتي يجب قطفها بعناية.
وهذا يعني أن رطلاً واحداً (453 جرام) من الزعفران يمكن أن يمثل ما يصل إلى 75.000 زهرة.

سر ارتفاع أسعار الزعفران

بجانب صعوبة جنيها، فإن الزهرة تتفتح في أجزاء معينة في العالم لبضعة أسابيع فقط، وتصبح عملية الحصاد أكثر صعوبة وبمجرد قطفها، تصبح هشة بشكل لا يصدق ويجب التعامل معها بعناية، مما يجعل عملية الزراعة أكثر تعقيدًا وتكلفة.
يتم بعد ذلك تحويلها إلى شكل الزعفران المجفف الأكثر شيوعًا عن طريق نشره على صواني وتجفيفه ببطء على نار الفحم، وهذا سبب ثالث لارتفاع سعرها لأنها عملية تستغرق وقتًا طويلاً ولا يمكن إجراءها بسرعة.

سعر توابل ينافس الذهب

يتراوح سعر السوق للزعفران الحقيقي بين 2000 دولار إلى 10000 دولار للرطل الواحد وما يعادل 453 جرام، لذلك ربما ليس من المستغرب وجود العديد من البدائل المزيفة.
عادة ما يتم خلط الزعفران بالكركم أو البابريكا حتى يزيد وزنها نظرا لارتفاع سعرها، ولكي تتعرف على الزعفران الأصلي عالي الجودة من خلال رائحته، وهذه الرائحة تتمتع بفترة قصيرة لهذا تتطلب أساليب تخزين بطريقة صحيحة.
يمكن استخدام الزعفران في الطهي نظرا لطعمه الحلو والذي يضفي رائحة ونكهة مميزة على الطعام.

اقرأ أيضا

الكعبة - أمطار
11:05 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

لـ 3 ساعات متواصلة.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام

النجاح
8:37 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

إذا كنت عايز تنجح وتحقق أحلامك..ابتعد عن هذه الـ 10

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

زلزال 21
3:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب إقليم كامتشاتكا الروسي والعالم الهولندي يحذر

اقرأ أيضا

خطيب المسجد الحرام: الصبر على البلاء والابتلاء فيه الرضا والخير والبركة (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين (فيديو)

كشف اللغز الغامض لنفوق 350 فيلاً مرة واحدة

أمة نبيها "الصادق الأمين".. فيديو يوثق مشاهد نادرة قضت على السرقة في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب

"يبعث المرء على ما مات عليه".. فلسطيني قصف وهو يرفع الأذان فردده في الغيبوبة قبل استشهاده

كلمات البحث

اقرأ أيضا

نصق قرن من العقوبات
12:50 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

نصف قرن خلف القضبان.. السجن 14 عامًا لمجرم هرب من سجن بمروحية

اسعار العملات2
11:58 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

ملياردير يُلقي مليون دولار من طائرة هليكوبتر على متابعيه (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
10:05 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

هل يجوز الاستدانة من أجل الزواج؟ "الخثلان" يوضح

وزارة الموارد البشرية
7:49 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

تعزيز المسؤولية الاجتماعية ركيزة أساسية في الإصلاحات السعودية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين