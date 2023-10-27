الكيلو منه بـ 20 ألف دولار.. استثمر في هذا النوع من التوابل

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نوع من التوابل المحبب في كل بيت، غني بالعديد من القيم الغذائية التي تجعل له العديد من الفوائد الصحية.

ويستخدم الزعفران في آسيا منذ آلاف السنين في الطب التقليدي. كما أن هناك قدراً كبيرًا من الأبحاث التي تشير إلى أن الزعفران يمكن أن يعزز الصحة أو يساعد في الشفاء من بعض الاضطرابات الصحية. اضافة اعلان





أكثر التوابل قيمة في العالم



ارتفاع أسعار الزعفران



سر ارتفاع أسعار الزعفران



سعر توابل ينافس الذهب



والزعفران عبارة عن قطع حمراء لينة تحتاج إلى كمية صغيرة منها لإحداث تأثير كبير على النكهة.يأتي الزعفران من الزهور الأرجوانية للزعفران (Crocus sativus). والتي تنبت على شكل برتقالي زاهي، والتي تحمل حبوب اللقاح كجزء من الجهاز التناسلي الأنثوي للزهرة، ثم تصبح فيما بعد أكثر التوابل قيمة في العالم.لكن لماذا هي غالية جدًا لهذا الحد، وينصح الخبراء بشرائها كمنتج للاستثمار.وفقًا لموقع “iflscience” يرجع ارتفاع أسعار توابل الزعفران لأنه يتم قطف الزعفران من المواسم الثلاثة الموجودة في وسط كل زهرة، والتي يجب قطفها بعناية.وهذا يعني أن رطلاً واحداً (453 جرام) من الزعفران يمكن أن يمثل ما يصل إلى 75.000 زهرة.بجانب صعوبة جنيها، فإن الزهرة تتفتح في أجزاء معينة في العالم لبضعة أسابيع فقط، وتصبح عملية الحصاد أكثر صعوبة وبمجرد قطفها، تصبح هشة بشكل لا يصدق ويجب التعامل معها بعناية، مما يجعل عملية الزراعة أكثر تعقيدًا وتكلفة.يتم بعد ذلك تحويلها إلى شكل الزعفران المجفف الأكثر شيوعًا عن طريق نشره على صواني وتجفيفه ببطء على نار الفحم، وهذا سبب ثالث لارتفاع سعرها لأنها عملية تستغرق وقتًا طويلاً ولا يمكن إجراءها بسرعة.يتراوح سعر السوق للزعفران الحقيقي بين 2000 دولار إلى 10000 دولار للرطل الواحد وما يعادل 453 جرام، لذلك ربما ليس من المستغرب وجود العديد من البدائل المزيفة.عادة ما يتم خلط الزعفران بالكركم أو البابريكا حتى يزيد وزنها نظرا لارتفاع سعرها، ولكي تتعرف على الزعفران الأصلي عالي الجودة من خلال رائحته، وهذه الرائحة تتمتع بفترة قصيرة لهذا تتطلب أساليب تخزين بطريقة صحيحة.يمكن استخدام الزعفران في الطهي نظرا لطعمه الحلو والذي يضفي رائحة ونكهة مميزة على الطعام.