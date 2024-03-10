الكشف عن سر "الثقب الغامض" في نوافذ الطائرة

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هل سبق لك أن لاحظت وجود ثقب صغير في أسفل نوافذ الطائرة؟

في الواقع، فإن كثيرًا من المسافرين لايدركون سر هذه النوافذ، إلا أن "فتحة التصريف"، كما يُطلق عليها، عبارة عن تفاصيل تصميمية هندسية وعملية للغاية، تهدف إلى تنظيم ضغط الهواء.





الثقب الغامض في نوافذ الطائرة



الحفاظ على ضغط مقصورة الطائرة



وقالت هيني ليم، مضيفة طيران في شركة طيران "سيبو باسيفيك" الفلبينية، إن الركاب غالبًا ما يسألون عن الثقوب "الغامضة" وما إذا كان هناك سبب خفي لها.وأضافت في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك": "إذا سبق لك أن جلست في مقعد بجوار النافذة في رحلة طيران، فمن المحتمل أنك لاحظت الثقب الصغير الموجود أسفل النافذة".ووفقًا لها، فإن هذا ما يسمى" ثقب النزيف"، والذي يساعد على موازنة الضغط بين المقصورة والهواء الخارجي، كما أن له غرضًا آخر وهو إطلاق الرطوبة لمنع تشكل الضباب على نوافذ الطائرة أو تجمدها.وعندما تحلق الطائرة في الجو، يكون هناك اختلاف كبير في الضغط بين الهواء الخارجي والهواء داخل المقصورة، والذي يتم ضغطه لتقليد الغلاف الجوي على ارتفاعات منخفضة، بحسب ما أفادت نشرة السفر AFAR.وتحتوي معظم ألواح نوافذ الطائرات التجارية على ألواح خارجية ووسطى وداخلية، وجميعها مصنوعة عادة من الأكريليك.وكتب روبي جونزاليس، الكاتب التقني في موقع "جيزمودو": "يتحمل الجزء الخارجي كل الضغط الناتج عن ضغط المقصورة".وصمم هذا الجزء الداخلي للحفاظ على ضغط المقصورة في حالة كسر الجزء الخارجي، وهو أمر "نادر للغاية".وأوضح جونزاليس: "يصبح الغرض من فتحة التنفس، التي تقع بالقرب من الجزء السفلي من الجزء الأوسط، واضحًا: فهي بمثابة صمام نزف، مما يسمح للضغط بين الهواء في مقصورة الركاب والهواء بين الألواح الخارجية والوسطى بالتوازن".وتابع: "يضمن هذا الثقب الصغير أن يتم تطبيق ضغط المقصورة أثناء الرحلة على الجزء الخارجي فقط... وبالتالي الحفاظ على الجزء الأوسط في حالات الطوارئ".وإذا أدى ضغط المقصورة إلى تفجير الجزء الخارجي، وهو أمر نادر، فإن الجزء الداخلي يظل متحفظًا بقوته بما يكفي لتحمل الضغط، مما يمنح الطيارين الوقت الكافي للهبوط إلى ارتفاعات أقل وتقليل ضغط المقصورة.