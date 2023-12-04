الكشف عن سبب صادم يمنعك من شرب القهوة على الطائرة

أ أ

كشف مضيف طيران عن الأسباب التي تجعل ركاب الطائرات يعزفون عن شرب القهوة خلال الرحلات الجوية.

وردًا على سؤال على منصة "ريديت" عن "الأسرار الصغيرة القذرة" لطاقم الطائرة، قال "تيك توكر"، يستخدم اسم "كيفن"، إنه قهوة الطائرات "مثيرة للاشمئزاز". اضافة اعلان





تنظيف الخزانات على الطائرات



جيوب المقعد الخلفي للطائرات



ردود الفعل



وأضاف في مقطع فيديو: "حقيقة أن الخزانات نادرًا ما يتم تنظيفها أثناء وجود المياه يجب أن تكون أقل ما يقلقك".وتابع: "بالنسبة لي، كانت هذه هي الطريقة التي يتبعها المضيفون دائمًا في تنظيف أواني القهوة، يقومون بإلقاء القهوة في المرحاض، ويقتربون قليلاً من الوعاء لتوفير الراحة لهم".وأردف: "أتخيل أن هناك نوعًا من الجزيئات والبكتيريا وأي شيء يعود مباشرة إلى وعاء القهوة، والذي يتم وضعه مرة أخرى في ماكينة صنع القهوة"، وفقًا لصحيفة "نيويورك بوست".وقال المضيف مازحًا، ما لم تكن الطائرة عبارة عن آلة نسبرسو، فلن يطلب كوباً من القهوة أبدًا.وكشف أيضًا عن أسرار أخرى على متن الطائرة، قائلًا إن جيوب المقعد الخلفي للطائرات نادرًا ما يتم تطهيرها، وقد "وجد الكثير من الأشياء المثيرة للاشمئزاز" فيها: الحفاضات والأغلفة والمناديل المستعملة وخصلات الشعر.واعترف أيضًا أنه عندما يشعر المضيفون بالملل، فإنهم يقومون بالبحث عن الركاب على محرك البحث جوجل.وأثارت تصريحات مضيف الطيران، ردود فعل واسعة بين المتابعين. ووجد المشككون في القهوة على متن الطائرات عزاءهم في اختيارهم لمشروب الزنجبيل في الهواء، حتى إن بعضهم أوصى بتجنب إضافة الثلج في المشروبات.وعلق أحد المتفاعلين مازحًا: "أعتقد أن قهوة الطائرة بمثابة تعزيز بسيط لجهاز المناعة".