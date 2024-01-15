القواعد الـ 5 لركاب الطائرات.. افعل ولا تفعل

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كشف طيارون عن خمس قواعد يتعين على ركاب الطائرات الالتزام بها أثناء التحليق في الجو.





القواعد الخمسة لركاب الطائرات اضافة اعلان



لا تقف أبدًا قبل وقوف الطائرة



لا تقلق من الاضطرابات الجوية



لا تضع حقيبتين في الصندوق العلوي



لا تغلق غطاء النافذة عند الإقلاع أو الهبوط



وفيما يلي القواعد الخمسة لما يجب فعله وما لا يجب فعله، بحسب ما أورد موقع "هاف بوست".قال ستيفان دور أرنارسون، الطيار في شركة "بلاي" الأيسلندية: "من المفهوم أن العديد من الركاب يخلعون أحذيتهم عند الجلوس للراحة أثناء الرحلة، لكنني أتأكد دائمًا من ارتداء الأحذية عند استخدام الحمام".وأضاف: لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا لأي شخص رأى الجزء الداخلي من طائرة - يمكن أن تكون الأرضية مبللة بالماء - والله أعلم".قال الطيار والمدون ميشيل جوريس: "لم أكن لأقف أبدًا في الممر (قبل وقوف الطائرة) وحزام الأمان مربوطًا. على الرغم من أن هذا يبدو منطقيًا، إلا أنك ستتفاجأ بعدد المرات التي يقف فيها الركاب قبل وصول الطائرة".وحذر من أن "فك إبزيم حزام الأمان أثناء تحرك الطائرة - وضوء حزام الأمان مضاء - يعد عملاً غير قانوني. وخطير أيضًا، وذلك لأن الطيار قد يضطر إلى الضغط على الفرامل فجأة للخضوع لحركة مرور غير متوقعة".وأشار جوريس إلى أنه "يمكنك أن تتخيل أنه عندما يقف الناس في الممر، ستكون لديهم فرصة كبيرة للإصابة".قالت الطيار جيني كارتر من شركة الطيران الخاصة (ويلس آب): "إن الاضطرابات الجوية مصدر إزعاج بالنسبة للكثيرين، لكن الطائرة لن تسقط من السماء".وأضافت: "وعادةً ما يكون الأمر غير خطير على الإطلاق طالما أنك تتبع تعليمات طاقم الرحلة - ابق جالسًا وارتدِ حزام الأمان عندما يُطلب منك ذلك".وبالنسبة للمبتدئين، يمكن أن يكون الاضطراب مصدرًا للقلق. لكن كارتر نصحت بأن تفكر في الأمر من الناحية النسبية.وقالت: "أشبه الاضطراب بركوب القارب. في القارب يمكنك رؤية الأمواج وأنت تقفز على طولها. الهواء سائل مثل الماء تمامًا، ولكن في الهواء لايمكنك رؤية "الموجات". إنه آمن تمامًا ويمكن للطائرة التعامل معه".اعترفت كارتر قائلة: "في بداية مسيرتي المهنية، في الرحلات الجوية التجارية، ألقيت الحقيبتين في الصندوق العلوي ولم أفكر في الأمر أكثر من ذلك، حتى بدا أحد الركاب الأخيرين على متن الطائرة مكتئبًا للغاية عندما لم يكن هناك مكان لحقيبته في الأعلى".في الوقت الحاضر، يبدو أن كسر القواعد وحمل أكبر قدر ممكن من الأمتعة هو القاعدة - حيث يتجه معظم الركاب مباشرة إلى أقرب صندوق علوي به أي نوع من الغرف، الأمر الذي يحذر منه الطيارون ذوو الخبرة.وأضافت كارتر: "منذ ذلك اليوم، أحتفظ دائمًا بحقيبة الظهر هذه تحت المقعد أمامي. "إذا فعل الجميع هذا الشيء الصغير، فسيجعل السفر أسهل بكثير للجميع".قالت الطيار والمدونة ميندي ليندهايم: "لا أبقي غطاء النافذة مغلقًا أبدًا عند الإقلاع أو الهبوط".وأضافت: "إنها لا توفر أفضل المناظر للاستمتاع بها فحسب، بل تتيح للركاب أيضًا أن يكونوا مجموعة إضافية من العيون!":.وتابعت: "لا يمكن للطيارين رؤية الكثير من الأجنحة من قمرة القيادة، لذلك يمكن أن يكون الراكب أول من يرى شيئًا غير طبيعي ويبلغ طاقم الطائرة".