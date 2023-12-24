القراءة من الكتب الورقية تساعد على الفهم أكثر من الرقمية

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أكدت دراسة في جامعة فالينسيا الإسبانية أن
قراءة الكتب الورقية المطبوعة تساعد على فهم النصوص بصورة أفضل من قراءتها عبر
شاشات الأجهزة الإلكترونية.
القراءة من الورق أكثر فهما من الشاشاتوقالت ليديا ألتامورا الباحثة في الجامعة
الإسبانية إن "عادات القراءة الترفيهية على الأجهزة الرقمية ترتبط بشكل طفيف
بفهم المادة المقروءة على عكس العلاقة الإيجابية القوية بين الفهم والقراءة من
الكتب المطبوعة".
وتوصلت ألتامورا وزملاؤها إلى هذه النتائج بعد تحليل 25 دراسة شملت أكثر من 450 ألف شخص منذ 2000.
الكتاب المدرسي أفضل من المناهج الإلكترونيةوأوضحت كريستينا فارجاس الباحثة في الجامعة
"، ما نعرفه من الدراسات الأخرى فإن القارئ يحتاج إلى إعادة تكرار قراءة
النصوص المطبوعة لفهمها بمعدل يتراوح بين 0.30 و0.40 مرة.
وأصافت، في حالة القراءة من النصوص الرقمية على الأجهزة الإلكترونية، تزيد النسبة إلى 0.50 مرة.