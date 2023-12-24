القراءة من الكتب الورقية تساعد على الفهم أكثر من الرقمية

أ أ

أكدت دراسة في جامعة فالينسيا الإسبانية أن قراءة الكتب الورقية المطبوعة تساعد على فهم النصوص بصورة أفضل من قراءتها عبر شاشات الأجهزة الإلكترونية. اضافة اعلان





القراءة من الورق أكثر فهما من الشاشات



الكتاب المدرسي أفضل من المناهج الإلكترونية



يزيد الفهم 8 مرات أكثر عند القراءة من الورق



التعلم بالطرق التقليدية أفضل من الرقمية



وقالت ليديا ألتامورا الباحثة في الجامعة الإسبانية إن "عادات القراءة الترفيهية على الأجهزة الرقمية ترتبط بشكل طفيف بفهم المادة المقروءة على عكس العلاقة الإيجابية القوية بين الفهم والقراءة من الكتب المطبوعة".وتوصلت ألتامورا وزملاؤها إلى هذه النتائج بعد تحليل 25 دراسة شملت أكثر من 450 ألف شخص منذ 2000.وأوضحت كريستينا فارجاس الباحثة في الجامعة "، ما نعرفه من الدراسات الأخرى فإن القارئ يحتاج إلى إعادة تكرار قراءة النصوص المطبوعة لفهمها بمعدل يتراوح بين 0.30 و0.40 مرة.وأصافت، في حالة القراءة من النصوص الرقمية على الأجهزة الإلكترونية، تزيد النسبة إلى 0.50 مرة.وتعني هذه الأرقام أنه إذا أمضى الدارس 10 ساعات في قراءة الكتب الورقية فإن احتمال فهمه للنصوص يزيد ما بين 6 إلى 8 مرات مقارنة بالفهم من قراءة النصوص لمدة 10 ساعات على أجهزة رقمية.وقال الباحثون الإسبان إن بحثهم المنشور في الشهر الحالي يشير إلى أن احتمال تعلم الناس يزيد عند القراءة بالطرق التقليدية، مقارنة باحتمال الفهم عند القراءة من نصوص رقمية.