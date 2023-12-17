"القرآن يرفع الله به أقواما".. استقبال غير مسبوق لإمام الحرم السابق "عبد الله الجهني" بدولة أفريقية

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دائما حامل وصاحب القرآن تصحبه السلامة والإجلال لأنه من حفظة كتاب الله تعالى، حيث قال النبي صلى الله عليه : "إن الله تعالى يرفع بهذا الكلام أقواما ويضع آخرين".





الشيخ عبد الله الجهني في غينيا:



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وكان مقطع فيديو على يوتيوب تم تداوله على نطاق واسع يظهر استقبال الشعب الغيني، لإمام الحرم المكي وخطيبه الشيخ عبد الله الجهني، بالترحيب والتحيات والإكرام البالغ.وقد تداول نشطاء منصة "إكس" مقطع فيديو يوثق استقبال الشعب الغيني لإمام الحرم المكي، وتعالت هتافات الترحيب: "الله أكبر .. الله أكبر".



وكان إمام وخطيب الحرم المكي والوفد المرافق له قد وصل إلى جمهورية غينيا، يوم الخميس الماضي، في إطار برنامج الزيارة التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.





الإسلام في غينيا:



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ويعتبر الإسلام هو الدين الرئيسي في غينيا، والذي يعتنقه ما يقدر بنحو 90٪ من السكان اعتبارًا من عام 2022، معظمهم من السنة الذين يتبعون المذهب المالكي.يذكر أنه بعد استقلال غينيا عن فرنسا عام 1958 سعى "أحمد سيكو توري"، رئيسها الماركسي الأول، إلى الحد من نفوذ الإسلام ولكن مع تراجع شعبيته في السبعينيات عمل على استمالة المؤسسات الإسلامية لإضفاء الشرعية على حكمه.وقام توري ببناء المسجد الكبير في العاصمة كوناكري بتمويل من الملك فهد – رحمه الله-، حيث افتتح المسجد عام 1982، وهو أكبر مسجد في غرب إفريقيا، بقاعة داخلية تتسع لعشرة آلاف مصلً.