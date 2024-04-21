الأحد، 12 شوال 1445 ، 21 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

القبض على 9 موظفين في شركة جوجل.. تعرف على السبب

جوجل
جوجل
أ أ
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ألقت الشرطة القبض على مجموعة مكونة من 9 موظفين في شركة غوغل بعد أن نظموا اعتصاماً لمدة 8 ساعات في مكاتب الشركة بنيويورك وكاليفورنيا.
واحتج الموظفون على انخراط غوغل في مشروع نيمبوس، وهو عقد حكومي مع الكيان المحتل، بقيمة 1.2 مليار دولار يغطي خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من غوغل وأمازون ويب سيرفيسز.اضافة اعلان

اعتصام الموظفون في جوجل

وخلال الاعتصام، احتل العمال في نيويورك المساحة المشتركة في الطابق العاشر من مكتب تشيلسي، بينما استولى الموظفون في حرم سونيفيال بولاية كاليفورنيا على مكتب الرئيس التنفيذي لشركة غوغل كلاود توماس كوريان.
وبثت منظمة النشطاء "لا تكنولوجيا للفصل العنصري"، التي تقول إنها تمثل العاملين في مجال التكنولوجيا المعارضين للتعامل التجاري مع الكيان المحتل، وقائع الاحتجاج مباشرة على الهواء.
وأثارت الاحتجاجات الأخيرة قصة أوردتها مجلة تايم وكشفت أن غوغل تقدم خدمات الحوسبة السحابية لوزارة الدفاع للكيان المحتل.
وبحسب التقرير، قدمت غوغل للوزارة خصماً بنسبة 15% على رسوم الاستشارات بسبب "إطار نيمبوس" بموجب العقد وقد دفعت الوزارة لشركة التكنولوجيا أكثر من مليون دولار مقابل خدمات الاستشارات.
ومنذ الإعلان عنه في عام 2021، واجه مشروع "نيمبوس" احتجاجات داخلية مستمرة في كل من غوغل وأمازون.
ورداً على الاحتجاجات، صرحت آنا كوالشيك، مديرة الاتصالات الخارجية لشركة غوغل كلاود، عبر البريد الإلكتروني لموقع "ذا فيرغ" بأن مشروع نيمبوس لا علاقة له بجيش الاحتلال.

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