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"الفوزان" يوضح كيفية دعاء الولد الصالح لوالديه بعد وفاتهما (فيديو)

الفوزان
الفوزان
أ أ
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أوضح الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كيفية دعاء الولد الصالح لوالديه بعد وفاتهما.اضافة اعلان

كيفية دعاء الولد الصالح لوالديه بعد وفاتهما

وفي مقطع تسجيلي منشور على حسابه في منصة "إكس"، بين أن عمل بن آدم ينقطع بعد موته إلا في ثلاث صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له.
وأضاف أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح، وأنه نص على الولد الصالح لأنه أقرب إلى الإجابة.

على الولد أن يدعو لوالده المتوفى بما يشاء

وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد الدعاء، وعلى الولد أن يدعو لوالده بما تيسر من أنواع الأدعية من المغفرة والرحمة والعفو وغير ذلك.
وأشار إلى أنه ينبغي على الولد أن يتذكر والده بالدعاء ويكثر له من الاستغفار والدعاء بالرحمة دون التقيد بدعاء معين. 

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