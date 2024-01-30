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"الفوزان" يكشف مفاجأة بشأن حكم الحج عمن مات وهو لا يصلي أو ترك الصلاة (فيديو)

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح  الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم الحج عمن مات وهو لا يصلي أو ترك الصلاة.اضافة اعلان

حكم الحج عمن مات وهو لا يصلي أو ترك الصلاة

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في منصة "إكس"، أن من ثبت أنه مات وهو لا يصلي فإنه لا يُحج عنه.
وأكد أن من لا يصلى هو غير مسلم، وأن الحج يجيب على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.

حكم حج من ترك الصلاة ثم عاد إليها مرة ثانية

وحول سؤال يقول: "أديت فريضة الحج قبل عدة سنوات وكنت وقتها على استقامة، ثم حصل مني بعض التهاون، وترك للصلاة، وقد هداني الله ؛ فهل يلزمني أداء فريضة الحج مرة أخرى؟"، أجاب الشيخ الفوزان أنه ما دام صاحب السؤال تاب إلى الله وحافظ على الصلاة، فالصحيح أنه لا يلزمه إعادة الحج، لأنه ترجع إليه الأعمال الصالحة التي أداها قبل الردة، لأن ترك الصلاة متعمدًا ردة.
ولفت إلى أنه من العلماء من يقول إنه يجب أن يقضي الحج، لأن الحج ذهب مع الفترة الأولى التي أبطلها بالردة.

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