"الفوزان" يكشف حكم حرق أو دفن أو تمزيق الأوراق القديمة التي بها ذكر الله

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كشف عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حكم حرق أو دفن أو تمزيق الأوراق القديمة التي فيها ذكر الله. اضافة اعلان





يجب حرق الأوراق التي بها آيات قرآنية

أوراق المصحف أو التي بها أحاديث تدفن في مكان طاهر

يجوز حرق أوراق من المصحف إذا خيف عليها الامتهان



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💡هل يجوز إحراق أو دفن أو تمزيق الأوراق القديمة التي فيها ذكر الله ؟💡

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انشرها ليعم النفع وتلقى الأجر

تنفيذ pic.twitter.com/Iw0bO4xKSx 🎙الشيخ #صالح_الفوزان 💡هل يجوز إحراق أو دفن أو تمزيق الأوراق القديمة التي فيها ذكر الله ؟💡انشرها ليعم النفع وتلقى الأجرتنفيذ #مشروع_كبار_العلماء November 28, 2023

وأوضح خلال جوابه على سؤال تم توجيهه ضمن قتاوى نور على الدرب، أن أوراق المصحف والكتب التي تحوي آيات قرآنية وأحاديث نبوية يجب ان يتم حرقها.وأضاف أن مثل هذه الأوراق التي بها آيات قرآنية أو أحاديث نبوية إما أن تُحرق أو يتم دفنها في مكان طاهر، أما بقية الأوراق التي تخلو من الآيات والأحاديث فممكن حرقها في أي مكان.وشدد على أن اوراق المصحف لا يكفي تمزيقاه ولكن لابد من حرقها وتتليفها تلفًا كاملًا، ولا تمزق قطعًا صغيرة وتلقى في القمامة فهذا لا يجوز، لكن لابد من حرقها أو دفنها في مكان طاهر.وأكد أن المصحف إذا كان في حالة لا يمكن الانتفاع به لتمزقه، فإنه إما أن يدفن في مكان طاهر، وإما أن يحرق، وكلا الأمرين فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.