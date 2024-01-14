الـ 61 بين دول العالم.. مميزات يوفرها جواز السفر للمواطنين

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جاء جواز السفر السعودي في المرتبة الـ61 من بين أكثر من 200 من دول العالم، من حيث عدد الدول التي يتيح لحامله دخولها من دون الحصول على تأشيرة للدخول، بحسب صحيفة "عكاظ". اضافة اعلان





جواز السفر السعودي يحتل المرتبة 61 عالميًا



ترتيب جوازات السفر العالمية



تقدم جواز السفر السعودي 10 مراتب



دول تزيلت قائمة الجوازات عالميًا



وتعد شركة هينلي وشركاه المتخصصة في تقديم المشورة بالنسبة إلى الهجرة والاستثمار في دول العالم قائمة مراتب جوازات السفر سنويا.وتصدرت قائمة 2024 فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليابان، وسنغافورة، في المرتبة الأولى، تلتها في المرتبة الثانية فنلندا، وكوريا الجنوبية، والسويد.وجاءت ثالثة النمسا، والدنمارك، وآيرلندا، وهولندا. واشتركت في الرابعة بلجيكا، ومالطا، وسويسرا.واحتلت الولايات المتحدة المرتبة السابعة، بالاشتراك مع هنغاريا، وكندا، وحصلت بريطانيا على المرتبة الرابعة.وأشارت القائمة إلى أن جواز السفر السعودي يتيح لحامله دخول 89 دولة من دون تأشيرة دخول، فيما لا يزال يتعين على حامله الحصول على تأشيرة لدخول 137 دولة.وكان جواز السفر السعودي حاز على المرتبة الـ72 في 2021، والـ65 في 2022، و2023، وحصل على المرتبة الـ61 في 2024.يسبقه جواز السفر العماني بمرتبة، ويليه جواز السفر الصيني بمرتبة. وحصل جواز السفر الإماراتي على المرتبة الـ11، فيما جاءت قطر في المرتبة الـ53، والكويت الـ55، والبحرين الـ59.وتذيلت قائمة 2024 دول: أفغانستان، سورية، العراق، اليمن، الصومال، الأراضي الفلسطينية، كوريا الشمالية، بنغلاديش، سريلانكا، أريتريا، السودان، نيجيريا، لبنان، وإيران.