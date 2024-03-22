الغامدي: 3 أدوار للمعتكفين بالمسجد الحرام.. وارتفاع الأعداد للضعف

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تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام حتى اكتمال العدد.

وأعلن مدير عام إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام، الشيخ عبدالمحسن الغامدي، تخصيص ثلاثة أدوار للمعتكفين لاستيعاب أعداد المعتكفين خلال شهر رمضان.

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "ولله الحمد ارتفع عدد المعتكفين إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد الرجال المعتكفين هذا العام 5 آلاف والنساء ألف".



pic.twitter.com/M3RLMeIEHS #الإخبارية فيديو | مدير عام إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام عبد المحسن الغامدي: خصصنا ثلاثة أدوار للمعتكفين ويشهد هذا العام ارتفاع عدد المعتكفين للضعف حيث بلغ عدد الرجال 5 آلاف والنساء ألف #برنامج_120 March 22, 2024

شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام

