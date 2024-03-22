الجمعة، 12 رمضان 1445 ، 22 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

الغامدي: 3 أدوار للمعتكفين بالمسجد الحرام.. وارتفاع الأعداد للضعف

الجمعة - بعد رمضان - المسجد الحرام
المسجد الحرام
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تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استقبال طلبات الاعتكاف بالمسجد الحرام حتى اكتمال العدد.اضافة اعلان
وأعلن مدير عام إدارة التوجيه والإرشاد في المسجد الحرام، الشيخ عبدالمحسن الغامدي، تخصيص ثلاثة أدوار للمعتكفين لاستيعاب أعداد المعتكفين خلال شهر رمضان.
وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية": "ولله الحمد ارتفع عدد المعتكفين إلى الضعف مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ عدد الرجال المعتكفين هذا العام 5 آلاف والنساء ألف".


شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام

وتشترط الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن لا يقل عمر المعتكف عن 18 عامًا، وأن يكون الدخول للاعتكاف بداية من تاريخ 20/9/1445هـ.
ويمكن التقدّم بطلب الاعتكاف في المسجد الحرام من خلال الرابط التالي: (من هنا).

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