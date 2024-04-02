العلم السعودي الوحيد في العالم الذي لا يُنكس.. تعرف على حالات تنكيس أعلام الدول (فيديو)

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التنكيس هو خفض العلم من على سارية العلم بنسبة معينة من على قمتها، وذلك في معظم البلدان عبر العالم.

وهو الإجراء الذي تلجأ إليه الدول عادة في أوقات الكوارث، حيث تنكس أعلامها في سفاراتها وتعلن الحداد في جميع مقراتها الحكومية.





تنكيس العلم



متى يُنكس العلم؟





المستشار في مجال البروتوكول محمد المرزوقي يوضح حالات تنكيس أعلام الدولpic.twitter.com/Sg1EN4Cybg العلم السعودي هو الوحيد في العالم الذي لا يُنكس..المستشار في مجال البروتوكول محمد المرزوقي يوضح حالات تنكيس أعلام الدول #محمد_المرزوقي_في_ليوان_المديفر April 1, 2024

عند تنكيس العلم، يجب رفعه إلى نهاية السارية للحظة، ثم يتم خفضه إلى مكان تنكيسه. وبالمثل، عندما يتم رفع العلم في نهاية اليوم، يجب أن يتم رفعه إلى النهاية للحظة، ثم خفضه.لكن المملكة تعد الدولة الوحيدة في العالم الذي لا ينكس علمها الذي تتوسطه عبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، احترامًا لعبارة التوحيد.وأوضح المستشار في مجال البروتوكول محمد المرزوقي في مقابلة مع برنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية"، حالات تنكيس أعلام الدول.وقال: "تنكيس الأعلام، هو أن ينزل العلم إلى نصف السارية، لكن علم المملكة لا ينكس في أي من دول العالم، لوجود راية التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله".وأشار المرزوقي إلى أن تنكيس الأعلام يحدث في حال وجود حزن أو ألم، وفيما يعتقد البعض أن ذلك يحدث فقط في حالة وفاة زعيم، إلا أنه يتم تنكيسه في حال وقوع كارثة أو زلزال تتعرض له الدولة، فيصدر قرار من الدولة بتنكيس العلم، ويمكن أن يستمر ذلك لمدة 7 أيام".وشدد على أهمية الالتزام بقرار التنكيس في تاريخ إصدار القرار، لكن بعض الجهات تنسى أحيانًا، مثلاً التنكيس يكون لمدة 3 أيام ويصادف اليوم الثالث إجازة أسبوعية، فيستمر حتى ما بعد ذلك منكسًا".وعلق المستشار في مجال البروتوكول: "ما دمت تضع علمًا على مؤسستك فأنت تتحمل مسؤولية تنكيس العلم".