العلماء يكشفون لغز الأضواء الغامضة التي ظهرت قبل زلزال المغرب

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أظهرت مقاطع فيديو متداولة، أضواء غامضة في السماء قبل وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في الأسبوع الماضي.

ووثق المقطع الذي التقطته كاميرا مراقبة، ومضات ضوء زرقاء غامضة فوق أغادير عند سفح جبال الأطلس، قبل ساعات من وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة . اضافة اعلان

وضرب زلزال بقوة 6.8 درجة جبال الأطلس الكبير شرق المغرب، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 2900 شخص وإصابة نحو 5500 آخرين.



🇲🇦🔵🌍🇹🇷🌐🌩️ - Once more, reports of enigmatic blue lights have surfaced, preceding seismic events in the land of Morocco. A similar phenomenon was witnessed earlier this year in Türkiye, mere moments prior to earthquakes striking both Türkiye and Syria. pic.twitter.com/V7Ht2Xq3qp September 13, 2023

حيرة بسبب الأضواء الغامضة

وفي حين لم يتم التحقق من صحة المقاطع، أصابت الأضواء الغامضة المشاهدين بالحيرة، حيث أشار البعض إلى أن جسمًا غامضًا أو البرق يمكن أن يكون السبب.

وقد يكون التفسير الآخر المحتمل هو "أضواء الزلازل" - وهي ظاهرة نادرة يُعتقد أنها تحدث في أوقات الضغط الزلزالي.

لكن لا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كانت أضواء الزلازل موجودة بالفعل، أو ما الذي يسببها.





حقيقة أم خرافة؟



ظاهرة الأضواء الغامضة قبل الزلازل



وقال عالم الجيوفيزياء، الدكتور فريدمان فرويند لصحيفة "واشنطن بوست": "لقد حدث زلزال (المغرب) ليلاً. إن حالة رؤية الناس لأضواء الزلازل وربما حتى تسجيلها بواسطة الكاميرات ستكون عالية نسبيًا".وأضاف: يُعتقد منذ فترة طويلة أنها (خرافة)، ويعتقد أن هذه الأضواء غير العادية تحدث وسط التغيرات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض أثناء زلزال أو ثوران بركاني".ويمكن أن تتخذ الأضواء مجموعة متنوعة من الأشكال، إذ قد يكون عبارة عن كرة وردية اللون من الضوء، أو "لهب". وهذا الأخير حدث في مدينة لاكويلا التاريخية الإيطالية قبل ثوانٍ فقط من وقوع الزلزال في عام 2009.وقبل 11 يومًا من وقوع زلزال قوي، رصدت كرة أرجوانية ساطعة من الضوء على امتداد السماء بالقرب من نهر سانت لورانس في كيبيك في عام 1988.وفي عام 2014، درس الدكتور فريدمان وزملاؤه 65 تقريرًا غير مفسرة عن هذه الأضواء يعود تاريخها إلى عام 1600.ووجدوا أن 85% منها حدثت بالقرب من فجوات في قشرة الأرض، والتي يشار إليها عادة باسم "الصدوع".وتظهر معظم هذه الأضواء الغامضة قبل الزلزال أو أثنائه، ولكن نادرًا ما تحدث بعده. ويعتقد العلماء أن تراكم الضغط الزلزالي هو المحرك الرئيسي لها.وينظرون إلى أن الشحنات الكهربائية "المنشطة" في الصخور الموجودة في القشرة تؤين جزيئات الهواء عند وصولها إلى السطح. ويعتقد أن هذا التفاعل يولد أضواء غريبة تشبه البطارية تقريبًا، لكن الكثير منها لا يزال لغزًا.وقال روبرت ثريولت من وزارة الموارد الطبيعية في كيبيك، الذي عمل في الدراسة: "إنها واحدة من الروايات القليلة الموثقة لشخص يتصرف بناءً على وجود أضواء الزلازل".وأضاف: "أضواء الزلزال كظاهرة ما قبل الزلزال، بالاشتراك مع أنواع أخرى من المعالم التي تختلف قبل النشاط الزلزالي، قد تساعد في يوم من الأيام في التنبؤ باقتراب زلزال كبير".