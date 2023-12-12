الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

العثور على خاتم ألماس بقيمة 800 ألف دولار داخل مكنسة كهربائية

مكنسة كهربائية
مكنسة كهربائية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

عُثر على خاتم من الألماس تبلغ قيمته أكثر من 800 ألف دولار كان قد اختفى من غرفة مالكته في فندق ريتز بباريس، داخل مكنسة كهربائية.اضافة اعلان
وأبلغت سيدة أعمال ماليزية شرطة باريس عن اختفاء خاتمها من على الطاولة في غرفتها بالفندق أثناء خروجها للتسوق، واشتبهت في أن أحد موظفي الفندق قد سرقه، بحسب وكالة "يو بي آي".

عملية البحث عن الخاتم المفقود

وقال مسؤولو الفندق، إن موظفي فندق ريتز بدأوا عملية بحث عن الخاتم المفقود، وانتهى الأمر بعثور حراس الأمن عليه في حقيبة المكنسة الكهربائية التي يستخدمها عمال التنظيف.
وسلمت إدارة الفندق الخاتم إلى الشرطة لحفظه حتى تتمكن المرأة، التي غادرت إلى لندن يوم السبت، من العودة لاستلامه.
ويعد فندق الريتز أحد أشهر الفنادق الفاخرة في العالم، حيث تتراوح أسعار الإقامة فيه بين 2150 دولارًا و50 ألف دولار في الليلة.


"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

موعظة مؤثرة.. شاهد "الخثلان" يوضح حقيقة الدنيا والاستعداد للآخرة

هل الشعور بالقلق أمر سيء دائماً؟ استشاري نفسي يجيب

حدث نادر.. سوق خليجي يمتلأ بالبطيخ في فصل الشتاء

8 عادات يلتزم بها أسعد الناس في العالم.. كم واحدة تطبقها في حياتك؟

7 معتقدات تربوية خاطئة تتناقلها الأجيال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الدكتور سعد الخثلان
8:30 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

"الخثلان" يوضح المقصود من التحذير النبوي: "ليلة في كل سنة ينزل فيها الوباء"

درجات الحرارة
8:24 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

"علامة فارقة في تاريخ المناخ".. 2024 يشهد ارتفاعًا قياسيًا في درجات الحرارة

فيديو
9:34 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

صورة سيلفي تتسبب في كارثة لمجموعة سياح بالبندقية.. هذا ما حدث على متن قارب

شرب الماء
10:39 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

في هذه الدولة.. فاتورة مياه تصيب امرأة بسكتة دماغية!

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

هدف
11:05 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. 2600 وظيفة من الموارد البشرية لحملة الدبلوم والبكالوريوس بكافة المناطق

أهم 10
10:02 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. آلية جديدة لدفع الإيجارات وتأشيرة موحدة لدول الخليج

GBHoMveXIAA20oo
9:05 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. خبير طقس يُحذر من الأمطار الغزيرة والسيول على مكة والمدينة وهذه المناطق

البنك المركزي ساما
10:10 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

منها البنك المركزي.. 144 تعديلاً تطال 10 أنظمة ولوائح قضائية

جامعة الملك عبدالعزيز
9:04 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

اليوم.. تأجيل الاختبارات المقررة بجامعة الملك عبدالعزيز وفرعها برابغ

منشأة نووية بريطانيا
8:50 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

بالصور.. القصة الكاملة لـ"القطط النووية" التي أثارت الذعر ببريطانيا