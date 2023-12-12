العثور على خاتم ألماس بقيمة 800 ألف دولار داخل مكنسة كهربائية

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عُثر على خاتم من الألماس تبلغ قيمته أكثر من 800 ألف دولار كان قد اختفى من غرفة مالكته في فندق ريتز بباريس، داخل مكنسة كهربائية. اضافة اعلان

وأبلغت سيدة أعمال ماليزية شرطة باريس عن اختفاء خاتمها من على الطاولة في غرفتها بالفندق أثناء خروجها للتسوق، واشتبهت في أن أحد موظفي الفندق قد سرقه، بحسب وكالة "يو بي آي".





عملية البحث عن الخاتم المفقود



وقال مسؤولو الفندق، إن موظفي فندق ريتز بدأوا عملية بحث عن الخاتم المفقود، وانتهى الأمر بعثور حراس الأمن عليه في حقيبة المكنسة الكهربائية التي يستخدمها عمال التنظيف.وسلمت إدارة الفندق الخاتم إلى الشرطة لحفظه حتى تتمكن المرأة، التي غادرت إلى لندن يوم السبت، من العودة لاستلامه.ويعد فندق الريتز أحد أشهر الفنادق الفاخرة في العالم، حيث تتراوح أسعار الإقامة فيه بين 2150 دولارًا و50 ألف دولار في الليلة.



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