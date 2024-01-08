العثور على ثعبان سام في مرحاض عام بهذا البلد

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عثرت مربية للحيوانات البرية على ثعبان سام في مرحاض عام بأستراليا.

قالت تينيل بانكس، العاملة في ن خدمة حماية ونقل الحيوانات، في منشور على تطبيق "تيك توك"، إنها تم استدعاؤها إلى مرحاض عام في جونديويندي بكوينزلاند، بعد بلاغ عن انسداد في المرحاض. اضافة اعلان





الثعبان الأسود المرقط



وكانت المفاجأة عندما وصلت حيث عثرت على ثعبان أسود ذي بطن أزرق، وهو نوع سام يُعرف أيضًا باسم "الثعبان الأسود المرقط" في وعاء المرحاض، وفقًا لوكالة "يو بي آي".وظهرت بانكس في مقطع فيديو وهي تقوم باستخدام خطاف لإخراج الثعبان من المرحاض ووضعه في كيس، ثم تقوم بإغلاقه بعد ذلك.وأشارت إلى أن الثعبان أطلق سراحه في "أرض أدغال مجاورة".