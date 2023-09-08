العثور على "بيضة ذهبية" في قاع المحيط يثير حيرة العلماء

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عثرت البعثة الأمريكية في أعماق المحيط على جسم ذهبي غريب، تم انتشاله من قاع المحيط قبالة سواحل ألاسكا، يمكن أن يكون غلاف بيضة أو بقايا إسفنجة بحرية. اضافة اعلان

وعثر على "البيضة الذهبية" في اليوم الثامن من رحلة "سيسكاب ألاسكا 5"، التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، والتي تمتد من 23 أغسطس إلى 16 سبتمبر.





هوية الجسم الغامض



ويبحث علماء البحار في هوية الجسم الغامض، والذي عثر على فتحة كبيرة في مقدمته، ويتسم بأنه حساس عند اللمس، مثل أنسجة الجلد، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.ويمكن لاختبارات الحمض النووي أن تكشف عن حيوان جديد تمامًا غير معروف تمامًا للعلم.ولم يتمكن الدكتور تامي هورتون، من المركز الوطني لعلوم المحيطات في ساوثهامبتون، من تحديد ماهية الجسم الغامض، لكنه اتفق على أنه "من المحتمل أن يكون نوعًا جديدًا".وقال لموقع "ديلي ميل": "ليس من غير المعتاد العثور على أشياء مجهولة في أعماق البحار، فلدينا الكثير لنستكشفه".وأضاف: "لديهم عينة وسيكونون قادرين على دراستها عن كثب وربما يقومون ببعض التحليلات الجينية لتحديد نوع الحيوان الذي أتت منه على الأقل".





تشبه إلى حد كبير المرجان



ووافقت الدكتورة لوسي وودال، الأستاذة المساعدة في الحفاظ على البيئة البحرية في جامعة إكستر، على أنها تبدو مثل الإسفنج، وهي من اللافقاريات المائية غير المتحركة التي تشبه إلى حد كبير المرجان.وقالت: "من المحتمل أن يكون الثقب مجرد ضرر تعرضنا له مع مرور الوقت، ولكن مرة أخرى يمكن أن يوفر رؤية جديدة تمامًا حول كيفية بقاء الحياة في أعماق البحار وازدهارها".وتابعت: "ومع ذلك، فإن أعماق البحار مليئة بالعجائب التي اكتشفناها للتو. إنني أتطلع إلى معرفة المزيد عنها من خبراء التصنيف الذين سيعملون على العينة التي تم جمعها".





شيء لامثيل له



ووصفت كيري هاول، أستاذة علم البيئة في أعماق البحار بجامعة بليموث، الجسم بأنه "غريب" ولا يشبه أي شيء واجهته.وأضافت: "خلال العشرين عامًا التي قضيتها في استكشاف أعماق البحار، لم أر شيئًا كهذا. من المثير دائمًا رؤية أشياء جديدة وسأنتظر بفارغ الصبر تحليل العينة لفهم ما هي عليه في الواقع".وتابعت: "هناك العديد والعديد من الأنواع غير المكتشفة في أعماق البحار، لذلك يمكن ربط ذلك بأنواع جديدة بسهولة تامة".





حفرة البيضة الذهبية



وأوضحت البروفيسورة هاول أن الحفرة يمكن أن تكون المكان الذي يستنشق فيه المخلوق إذا كان إسفنجة، أو المكان الذي يفقس منه الحيوان إذا كان غلاف البيض.وقال الدكتور بيير جوسو، عالم أبحاث ما بعد الدكتوراه في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية، إن الجسم "مثير للاهتمام، ولكنه ليس مفاجئًا حقًا".وأضاف: "إننا نكتشف هياكل أو أنواعًا بيولوجية جديدة خلال معظم عمليات الغوص، حيث نادرًا ما يتم استكشاف قاع البحر".وأوضح أنه في حين أن المظهر "الذهبي" يلفت الأنظار، إلا أن هذا يرجع في الغالب إلى تألق المصابيح الأمامية من السيارة التي تعمل عن بعد (ROV) والتي أزالتها من صخرتها".وأشار إلى أن صورة لاحقة للجسم في المختبر بعد إحضاره إلى الشاطئ تظهر أن لونه بني فاتح وأصفر، وهو "قريب من العديد من الأشكال العضوية الأخرى".





علبة بيضة



واتفق موراي روبرتس، أستاذ علم الأحياء البحرية بجامعة إدنبرة، مع علماء الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي على أنه قد يكون عبارة عن علبة بيضة.وقال: "العديد من الأنواع، بما في ذلك أسماك أعماق البحار الضعيفة مثل أسماك القرش والشفنينيات، تضع بيضها على الجبال البحرية أو في الموائل المرجانية في المياه الباردة. ومن هنا جاءت الحفرة - شيء فقس وسبح".